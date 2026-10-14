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Proslavljena nekadašnja manekenka Slađana Tesla(53) pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu. Njen odlazak potresao je javnost, a tokom godina u kojima se retko pojavljivala u medijima, ostali su zabeleženi trenuci u kojima je govorila o svom životu, karijeri i duhovnim interesovanjima.

U svojoj manekenskoj karijeri, Slađana Tesla je ostvarila zapažene uspehe radeći za poznata svetska kreatorska imena kao što su Valentino i Vivijen Vestvud. Nakon radnog veka na modnoj pisti, nastavila je delovanje u modnoj industriji kao producentkinja, modna koreografkinja i kasting direktorka. Kao najpoznatija rođaka slavnog naučnika Nikole Tesle, svoj izgled pripisivala je upravo porodičnim genima.

U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:

1/5 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: instagram/sladjanatesla

Povezanost sa slavnim pretkom

Govoreći o fizičkoj povezanosti sa Nikolom Teslom, istakla je da su joj mnogi skretali pažnju na karakterne crte lica – koščato lice, nepravilan profil i prodoran pogled, napominjući da je visoke i vitke građe. Iako su joj u mladosti odlično išli strani jezici i istorija umetnosti, objasnila je da se sa godinama kod nje razvilo interesovanje za naučne i duhovne teme.

Poslednje pojavljivanje

Prilikom pojavljivanja u Vučju nadomak Leskovca, na obeležavanju 160 godina od rođenja Nikole Tesle, Slađana je otkrila da proučava zakone fizike i čita o toj nauci, uprkos tome što je po prirodi društvenjak. Tom prilikom je izjavila da je pre deset godina otkrila metafiziku i u potpunosti joj se posvetila.

Foto: Dragana Udovicic/Kurir

- Nikad nije dovoljno, trudiću se da to ispravim. Fizika me jako zanima, čitam o tome, proučavam zakone, iako sam društvenjak po prirodi. Pre deset godina sam otkrila metafiziku i potpuno se posvetila tome - naglasila je Slađana.

Povezujući svoje interesovanje sa pretkom, istakla je uverenje da se Tesla tokom života bavio duhovnim u čoveku, naglasivši da veruje u pozitivno razmišljanje i činjenicu da su svi ljudi magneti koji privlače sopstvenu stvarnost.

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