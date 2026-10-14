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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan je odlučio da pogubi sve izdajnike Foto: Promo

Sadržaj 90. epizode

Oduzimanje regentstva sultaniji Kosem izazvalo je nemir među trgovcima, janičarima i ljudima koji su se oslanjali na njen uticaj, ali ona ne namerava da se povuče. Iako više ne upravlja državom u ime sina, na tajnom sastanku poručuje da će se poredak održati sve dok je ona živa. Upoznajemo i Ester, Jevrejku koja vodi računa o finansijama sultanije Kosem, a koju igra glumica iz Zenice Alma Terzić. U međuvremenu, Murat naređuje Kemankeš-agi da nastavi da prati svaki majčin korak.

Sultanija Gevherhan dolazi do saznanja da je njen suprug, pokojni paša vodio dvostruki život, skrivajući ženu i dete. Istraga, međutim, otvara mnogo ozbiljnije pitanje: tragovi pronađeni u njegovoj tajnoj kući povezuju ga sa jerusalimskim vitezovima i tajnim planovima koji ugrožavaju državu. Sultan saznaje da se pripadnici ovog reda služe različitim metodama kako bi stekli uticaj među sveštenstvom, državnicima i trgovcima, pa odlučuje da se lično pozabavi slučajem.

Gevherhan saznaje veliku tajnu svog muža Foto: Promo

Princeza Farija pokušava da pronađe način da spase majku od strica Ištvana, ali Murat odbija da joj dozvoli da napusti njegov dvor. Njihov odnos postaje sve napetiji, naročito kada Farija jasno stavlja do znanja da ne želi da bude ničiji zarobljenik. S druge strane, sultanija Ajše sve teže podnosi princezino prisustvo i strahuje da bi ona mogla da ugrozi njen položaj.

Kosem ne gleda blagonaklono na mogućnost da Farija ostane na dvoru, pa odlučuje da se umeša. Dok se sukob između majke i sina produbljuje zbog njegove odluke o princezi, prinčevi Kasim i Ibrahim strahuju da bi Muratova sve čvršća ruka mogla da ugrozi i njihovu slobodu. Dok sultan oštro upozorava Kasima da mora da vodi računa o svojim rečima, pitanje povratka sultanije Gulbahar, majke princa Bajazita koju je Kosem davno proterala, ponovo dolazi na dnevni red.

Murat se sukobljava sa majkom zbog Farije Foto: Promo

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