Telo Slađane Tesle poslato na obdukciju: Novi detalji smrti manekenke
- Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u stanu na Novom Beogradu, a telo je po nalogu tužioca poslato na Institut za sudsku medicinu.
- Komšije su prijavile da je danima nisu viđale i da se iz stana širio neprijatan miris, pa je policija obavila uviđaj.
- Uzrok smrti za sada nije poznat, a obdukcija bi trebalo da rasvetli okolnosti slučaja.
Nekadašnja poznata manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu, a pojavili su se novi detalji o okolnostima pod kojima je njeno telo otkriveno. Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.
Pogledajte u galeriji njene fotografije:
Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 časova. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.
Komšije obavestile upravnika zgrade, reagovala policija
Stanari su o svojim sumnjama najpre obavestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gde su zatekle beživotno telo bivše manekenke.
Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom
Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Slađane Tesle, niti je potvrđeno kada je tačno preminula. Očekuje se da će sudskomedicinsko veštačenje pomoći u rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni organi utvrđivati sve činjenice od značaja za istragu.
Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.
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