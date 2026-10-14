"Ne mogu da dođem sebi" Vlasnik agencije za koju je Slađana Tesla radila iz medija saznao za njenu smrt: "U šoku sam"
- Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu, a vest je iz medija saznao njen dugogodišnji saradnik Nenad Radujević.
- Radujević je rekao da je u šoku i da se dugo nisu čuli, dok je podsetio da je Tesla bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne scene.
- Tokom karijere radila je za domaće i inostrane kreatore, a nakon manekenstva ostala je aktivna kao koreografkinja i organizatorka događaja.
Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu. Nakon vesti o smrti manekenke oglasio se vlasnik modne agencije "Klik" Nenadom Radujevićem, koji je od medija saznao tužne vesti.
- U šoku sam zaista, nisam to znao... Nisam se čuo sa njom dugo... Izvinite molim vas, ne mogu da dođem sebi - rekao je kratko Nenad Radujević, dugogodišnji saradnik Slađane Tesle za "Blic".
Ostavila dubok trag u modnoj industriji
Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog veka. Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće domaće i inostrane kreatore i bila otvarajuće lice na mnogim prestižnim revijama.
Nenad Radujević, koji ju je uveo u svet mode, prisetio se njihovog prvog susreta.
Pogledajte u galeriji njene fotografije:
- Ona je jedna od prvih manekenki, počela je još 1991. godine kada sam je video u autobusu i želeo sam da joj priđem i da joj kažem da bismo voleli da sarađujemo. Mislim da je tada napunila 18 godina, a sve je bila ideja neke prirodne lepote i nekog spontanog ponašanja - rekao je.
Slađana je opisala kako je izgledao njen ulazak u svet reklama i modelinga.
- Šetala sam ulicom jednog dana i producent me je uhvatio za ruku i rekao 'ti si lice koje tražimo za jednu kampanju'. I onda sam slikala kampanju za automobil, kampanju za nakit - rekla je.
Govoreći o samoj suštini manekenskog posla, istakla je razliku između prosečnih i vrhunskih modela.
- Moj posao je da najobičniju krpu treba izneti kao da nosiš haljinu od 150 hiljada dolara. U tome je razlika između dobrih modela i onih prosečnih - rekla je tada.
Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svetu kao koreografkinja i organizatorka događaja.
Podsetimo, Slađana Tesla pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu.
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