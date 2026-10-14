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- U šoku sam zaista, nisam to znao... Nisam se čuo sa njom dugo... Izvinite molim vas, ne mogu da dođem sebi - rekao je kratko Nenad Radujević, dugogodišnji saradnik Slađane Tesle za "Blic".

Nenad Radujević Foto: Stefan Jokić

Ostavila dubok trag u modnoj industriji

Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog veka. Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće domaće i inostrane kreatore i bila otvarajuće lice na mnogim prestižnim revijama.

Nenad Radujević, koji ju je uveo u svet mode, prisetio se njihovog prvog susreta.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: Printscreen/Prva TV, instagram/sladjanatesla

- Ona je jedna od prvih manekenki, počela je još 1991. godine kada sam je video u autobusu i želeo sam da joj priđem i da joj kažem da bismo voleli da sarađujemo. Mislim da je tada napunila 18 godina, a sve je bila ideja neke prirodne lepote i nekog spontanog ponašanja - rekao je.

Slađana Tesla, poznata srpska manekenka Foto: instagram/sladjanatesla

Slađana je opisala kako je izgledao njen ulazak u svet reklama i modelinga.

- Šetala sam ulicom jednog dana i producent me je uhvatio za ruku i rekao 'ti si lice koje tražimo za jednu kampanju'. I onda sam slikala kampanju za automobil, kampanju za nakit - rekla je.

Govoreći o samoj suštini manekenskog posla, istakla je razliku između prosečnih i vrhunskih modela.

- Moj posao je da najobičniju krpu treba izneti kao da nosiš haljinu od 150 hiljada dolara. U tome je razlika između dobrih modela i onih prosečnih - rekla je tada.

Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svetu kao koreografkinja i organizatorka događaja.

Podsetimo, Slađana Tesla pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu.

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