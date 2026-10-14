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Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53), koja je tokom devedesetih godina važila za jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne scene, prema nezvaničnim informacijama, pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu. Vest o njenoj smrti ponovo je skrenula pažnju na život žene koja je, osim uspešnom međunarodnom karijerom, javnost intrigirala i svojim poreklom, budući da je isticala da je u srodstvu sa velikim srpskim naučnikom Nikolom Teslom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: Printscreen/Prva TV, instagram/sladjanatesla

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Slađana je živela sama, a komšije je danima nisu viđale. Nakon što su primetili neprijatan miris koji je dopirao iz njenog stana, obratili su se upravniku zgrade, koji je pozvao policiju. Nadležne službe su potom ušle u stan i zatekle telo. Okolnosti smrti za sada nisu zvanično potvrđene.

Slađana Tesla Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Iza Slađane Tesle ostala je bogata karijera, tokom koje je sarađivala sa velikim imenima svetske mode, ali i brojni intervjui u kojima je otvoreno govorila o svom životu, porodici i teretu koji ponekad donosi slavno prezime.

Prezime Tesla pratilo ju je čitavog života

Iako je mnogima prva asocijacija na njeno ime bio upravo Nikola Tesla, Slađana je tokom godina uspela da izgradi sopstveni profesionalni put i postane cenjeno ime u modnoj industriji. Ipak, interesovanje za njeno poreklo nikada nije prestajalo, pa je u razgovorima sa novinarima često objašnjavala kakva je zapravo njena veza sa slavnim naučnikom.

Prema njenim rečima, porodično stablo vodi do Teslinog brata od strica, a o toj vezi govorila je sa velikim ponosom. Međutim, priznala je da joj poznato prezime nije uvek donosilo prednosti, naročito tokom odrastanja.

- Svi te zapamte odmah i svi reaguju odmah na prezime. To je nekad bilo i loše, jer nisam mogla da pobegnem sa časa, to bi odmah bilo primećeno u školi. Sa druge strane kako sam ponosna na to prezime, veoma mi znači i prija mi, ali mi je više odmagalo nego što mi je pomagalo - ispričala je svojevremeno za Prvu televiziju.

Foto: Arhiva

Slađana je umela i da se našali na račun svog porekla, posebno kada bi je pitali da li zaista liči na velikog naučnika. Smatrala je da između njih postoji očigledna fizička sličnost, a kao dokaz je izdvajala visoke jagodice i karakterističan profil.

- Samo okrenem glavu na jednu i drugu stranu i pitam šta nije jasno?! To su taj „cheekbones“ i neprćasti profil. Meni je potpuno jasno. Kome nije jasno, neka traži rodoslove.

U školi su joj poklanjali ocene iz fizike zbog Nikole Tesle

Posebno zanimljiva bila je njena priča o školovanju, tokom kojeg su nastavnici, kako je tvrdila, imali neobična očekivanja od devojčice koja nosi prezime jednog od najvećih naučnika u istoriji.

Iako je po prirodi bila mnogo više okrenuta društvenim naukama, jezicima i umetnosti, prezime ju je neprestano povezivalo sa fizikom. Slađana je priznala da su joj zbog toga nastavnici ponekad gledali kroz prste.

- Iz fizike su mi čak poklanjali ocene, jer je bilo sramota da jedan Tesla ima lošu ocenu iz fizike. Tek sada shvatam šta je on radio i kako je radio i što ga više čitam, više ga razumem. On je bio čovek koji je voleo da se sredi, picaner. Cipelice, odelce i sve na mestu.

Slađana Tesla, poznata srpska manekenka Foto: instagram/sladjanatesla

Upravo je ljubav prema lepom odevanju bila još jedna osobina koju je prepoznavala kod svog slavnog rođaka. Dok je Nikola Tesla ostao upamćen po revolucionarnim izumima, Slađana je pažnju posvećivala njegovom izgledu, eleganciji i načinu na koji se predstavljao u javnosti.

Ipak, kako je vreme prolazilo, počela je da otkriva i druga interesovanja za koja je verovala da ih povezuju. Posebno ju je privlačila metafizika, zbog čega je u jednom trenutku, kako je sama govorila, prepoznala nešto od Teslinog duha u sebi.

- Mnogi mi kažu da na Nikolu imam karakterne crte lica – koščato lice, nepravilan profil, prodoran pogled. Visoka sam i nisam krupne građe. S druge strane, od dede se razlikujem po interesovanjima. Oduvek sam bila društvenjak. Odlično su mi išli strani jezici, a zanimala me je i istorija umetnosti. Međutim, pre nekoliko godina počela sam da se interesujem za metafiziku i tada sam pomislila: "Evo ga Tesla u meni!"

Slađana je verovala da čovek često nije svestan sopstvenih mogućnosti, a upravo je u takvom pogledu na život pronalazila dodatnu povezanost sa naučnikom čije je prezime nosila.

Slađana Tesla, poznata srpska manekenka Foto: instagram/sladjanatesla

- On se, kao i ja sada, tokom života bavio onim duhovnim u čoveku. Smatram da je, isto kao i ja, verovao da ljudi nisu ni svesni svoje snage i šta su sve sposobni da urade. Važno je da razmišljamo pozitivno jer svi smo mi magneti koji privlače svoju stvarnost - govorila je svojevremeno.

Od domaćih modnih pista do svetskih kreatora

Iako je njeno poreklo izazivalo veliko interesovanje, Slađana Tesla nije želela da je javnost prepoznaje isključivo po prezimenu. Svoje mesto u svetu mode izgradila je zahvaljujući upečatljivom izgledu, profesionalnosti i dugogodišnjem radu.

Manekensku karijeru započela je početkom devedesetih, u vreme kada je domaća modna scena prolazila kroz brojne promene. Zahvaljujući visokoj figuri, izraženim crtama lica i prodornom pogledu, ubrzo je privukla pažnju kreatora i fotografa, a njena karijera nije ostala ograničena samo na Srbiju.

Slađana Tesla Foto: instagram/sladjanatesla

Tokom godina sarađivala je sa prestižnim modnim imenima, među kojima su Vivijen Vestvud, Valentino i Renato Balestra, dok je na domaćoj sceni radila sa brojnim poznatim dizajnerima. Njeno lice pojavljivalo se u modnim kampanjama, a uspehe je nizala i van granica zemlje.

Nakon godina provedenih na pistama, profesionalni put nastavila je kao modna koreografkinja, direktorka kastinga i producentkinja, prenoseći svoje iskustvo na nove generacije modela. Ipak, manekenstvu se povremeno vraćala, pa je njeno lice krasilo i reklamne kampanje u Italiji.

Otkrila je i kako je uspevala da sačuva mladolik izgled

U razgovoru za magazin „Hello!“ objasnila je da ne veruje u preterivanje sa tretmanima i da je za njen izgled u velikoj meri zaslužna genetika.

- Iako mnogi misle da zbog prirode manekenskog posla provodim mnogo vremena negujući se, to nije tako. Kada je moja koža u pitanju, trudim se da ispunim osnovne korake jer želim da izgledam uredno i negovano. Lice svakodnevno čistim i koristim apotekarsku kremu koju mi spravljaju farmaceuti, kao i antirid. Jednom u tri meseca odlazim na neki manji tretman kod kozmetičara, a masku stavljam jednom u dve nedelje. Ne provodim mnogo vremena po salonima. Na dobroj koži mogu da zahvalim genetici - ispričala je tada.

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