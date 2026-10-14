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Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, Tesla je živela sama, a komšije je nisu videle nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju. Po dolasku na lice mesta, nadležne službe su ušle u stan i zatekle telo.

Slađana Tesla Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog veka. Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće domaće i inostrane kreatore, ostavivši dubok trag na modnim pistama širom regiona, a javnosti je bila poznata i po tvrdnjama o rodbinskoj povezanosti sa slavnim naučnikom Nikolom Teslom.

Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svetu kao koreografkinja i organizatorka događaja.

Zvanični uzrok i tačno vreme smrti biće poznati nakon obdukcije i završene istrage.