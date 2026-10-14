Slušaj vest

Bivši vođa bande Dvejn "Kifi Di" Dejvis osuđen je u utorak, 13. oktobra, na kaznu zatvora od 40 godina zbog organizovanja ubistva hip-hop zvezde Tupaka Šakura 1996. u Las Vegasu, čime je okončan sudski postupak u slučaju ubistva koje je decenijama ostalo nerešeno.

Svedočeći kroz suze pred sudijom Karli Kirni u sudnici u Las Vegasu, Šakurova mlađa sestra Sekiva Šakur rekla je da je majka Tupaka odgajala da postane aktivista za ljudska prava i da se prema njemu odnosila kao prema osobi koja ima potencijal da promeni svet. "Verovao joj je", kazala je Sekiva Šakur. "Otisnuo se u svet kako bi to učinio. I verujem da bi u tome uspeo."

sestra Tupaka Šakura svedočila u suzama Foto: John Locher / AFP / Profimedia

Sve do Dejvisovog hapšenja 2023, ubistvo Šakura, koji je smrtno stradao na suvozačkom mestu terenca kojim je upravljao direktor njegove diskografske kuće Merijon "Sadž" Najt, gotovo je tri decenije bilo jedan od najpoznatijih nerešenih slučajeva ubistva u Sjedinjenim Državama.

Ubistvo, kojim je ućutkan jedan od komercijalno najuspešnijih i najuticajnijih rep izvođača, dodatno je učvrstilo sliku nasilja koje je prožimalo hip-hop kulturu 1990-ih, a istovremeno je raspirilo ozloglašeno rivalstvo između rep scene istočne i zapadne obale SAD, poznato kao sukob "gengsta" repa.

Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Uprkos presudi Dejvisu, pitanje o tome ko je ispalio smrtonosne hice u 25-godišnju rep legendu nikada nije dobilo konačan odgovor. Trojica koja su s Dejvisom bila u automobilu su u međuvremenu preminula. Dejvisu se sudilo zbog organizovanja ubistva, koje je, prema optužnici, trebalo da osveti premlaćivanje njegovog nećaka koje su počinili Šakur i članovi reperove pratnje u kazinu MGM Grand na Las Vegas Stripu 7. septembra 1996. godine.

Foto: WG/MPI / Film Stills / Profimedia

Dejvis je izjavio da će se žaliti na presudu.

Svet nije zaboravio

Policija je rekla da je duže vreme sumnjala na Dejvisa, ali da nije imala dovoljno dokaza da ga optuži dok nije u medijima počeo da govori o događaju i dok nije objavio memoare, koji zajedno sa snimcima njegovih tajnih sastanaka s istražiteljima, čine većinu dokaza tužilaštva.

Obraćajući se Dejvisu u utorak, sudija Kirni rekla je da njegove tvrdnje o tome kako se promenio od 1990-ih nisu bile dovoljne.

Foto: POOL / Getty images / Profimedia

"Nemate pravo da oduzmete čoveka njegovoj porodici", rekla je Kirni, misleći na Šakura. "Svet ga nikada nije zaboravio."

Ubistvo nakon tuče u kazinu

Sukob u kazinu proizašao je iz neprijateljstva između dveju uličnih bandi s područja Los Anđelesa – Saut Sajd Kompton Kripsa, čijim se vođom Dejvis sam predstavljao, i Mob Pirua, grupe povezane sa Šakurom, Najtom i njihovom diskografskom kućom Death Row Records.

Pripadnici obeju grupa te večeri su se našli u Las Vegasu kako bi gledali bokserski meč za titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji između Majka Tajsona i Brusa Seldona.

Tupak Šakur Foto: Photo12/Columbia Pictures/Eli Reed, Photo 12 / Alamy / Profimedia

Prema iskazu koji je Dejvis posle dao policiji tokom istrage drugog slučaja, a na koji se tužilaštvo pozvalo tokom suđenja za ubistvo, samo nekoliko sati nakon tuče u kasinu Dejvis je uveo svog nećaka i još dvojicu saradnika u beli Cadillac i krenuo da traži Šakura i Najta, odlučan da poravna račune.

Dejvis je rekao da je pištolj predao dvojici muškaraca koji su sedeli iza njega u Cadillacu. Jedan od njih otvorio je vatru kroz prozor kada su sustigli vozilo u kom su bili Najt i Šakur.

Tupak Šakur je pogođen četiri puta, a preminuo je u bolnici šest dana kasnije. Iako Dejvis nikada nije bio optužen da je lično ispalio hice koji su usmrtili Šakura zakon savezne države Nevade dopušta da se osoba optuži za ubistvo kao saučesnik u zločinu.

Trojica muškaraca koji su te večeri bili s Dejvisom u Cadillacu u međuvremenu su preminula.

Video: Decenija misterije ubistva Jelene Marjanović