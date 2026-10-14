Molitva Presvetoj Bogorodici u nevolji i potištenosti

Preblaga Carice moja, Presveta Nado moja, Utočište sirotanima i Zastupnice putnicima, Pomoći onima koji su u bedi, Zaklone potištenima, vidiš moju nevolju, vidiš moju muku: sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikoga da me odbrani. Zato mi Ti sama pomozi kao nemoćnom, zbrini me kao stranca, uputi me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći, ni zastupništva, ni utehe osim Tebe, o Majko svih nevoljnih i opterećenih! Stoga pogledaj na mene grešnog i potištenog i zagrili me presvetlim omoforom Svojim da se izbavim od zala koja su me opkolila i ja ću vavek slaviti preslavno Ime Tvoje. Amin!