Molitva za Pokrov Presvete Bogorodice: Danas izgovorite ove reči, veruje se da donose utehu kada nevolje pritisnu sa svih strana
- Pokrov Presvete Bogorodice za vernike je simbol nade, utehe i zaštite, uz običaje koji se razlikuju od kraja do kraja.
- Posebno se izdvaja molitva Presvetoj Bogorodici za pomoć u nevolji i potištenosti, kada vernici traže utehu i spas.
Pokrov Presvete Bogorodice za vernike predstavlja simbol nade, utehe i zaštite. Ovaj praznik prate brojni narodni običaji, koji se razlikuju od kraja do kraja, dok posebno mesto imaju molitva, odlazak u crkvu i negovanje vere i porodičnog zajedništva.
Među molitvama koje vernici upućuju Presvetoj Bogorodici posebno se izdvaja ona za pomoć i utehu u trenucima nevolje i potištenosti.
Molitva Presvetoj Bogorodici u nevolji i potištenosti
Preblaga Carice moja, Presveta Nado moja, Utočište sirotanima i Zastupnice putnicima, Pomoći onima koji su u bedi, Zaklone potištenima, vidiš moju nevolju, vidiš moju muku: sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikoga da me odbrani. Zato mi Ti sama pomozi kao nemoćnom, zbrini me kao stranca, uputi me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći, ni zastupništva, ni utehe osim Tebe, o Majko svih nevoljnih i opterećenih! Stoga pogledaj na mene grešnog i potištenog i zagrili me presvetlim omoforom Svojim da se izbavim od zala koja su me opkolila i ja ću vavek slaviti preslavno Ime Tvoje. Amin!
(Kurir.rs/ Blic žena)
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