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Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu. Devedesetih godina osvajala je modne piste, a tokom života ponosno je isticala rodbinsku vezu sa slavnim naučnikom Nikolom Teslom.

Prema nezvaničnim informacijama, Slađana je živela sama, a komšije je nisu videle nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju, a nadležne službe su ulaskom u stan zatekle telo.

U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:

1/8 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: Printscreen/Prva TV, instagram/sladjanatesla

Slađana Tesla je devedesetih godina izgradila uspešnu karijeru u modnom svetu, naglašavajući da posao nikada nije gradila na prezimenu svog slavnog rođaka. Bila je u rodbinskoj vezi sa Nikolom Teslom, a istraživanja rodoslova potvrdila su njeno poreklo.

O tome kako je saznala za ovu krvnu vezu, Slađana je otkrila u jednoj od svojih izjava: "Saznala sam za konekciju tako što su ljudi iz više udruženja koja se bave Teslinim drvetom videli neki moj intervju i pozvali me, uzeli sve moje podatke i našli liniju. Mada sada mogu da kažem da se sva tri drveta prilično razlikuju. Po jednom drvetu sam direktno potomak njegovog brata od strica. To je divno, meni je toliko drago i baš uživam u tome, osećam se posebno".

Nikola Tesla Foto: Profimedia

"Iz fizike su mi poklanjali ocene"

Iako je prezime budilo znatiželju ljudi, Slađana je isticala da je po prirodi bila okrenuta društvenim naukama, istoriji i jezicima. Posebno je bila zanimljiva njena anegdota iz školskih dana, ali i moment u kom je u sebi prepoznala genetiku velikog izumitelja.

Slađana Tesla Foto: Dragana Kadić

"Ja sam se zapitala kako je moguće da sam ja potpuni društvenjak, interesuju me društvene nauke, istorija, jezici... Iz fizike su mi poklanjali ocene jer je bilo sramota da jedan Tesla ima lošu ocenu iz fizike. Međutim, desilo se da sam se zainteresovala za metafiziku, što i dan-danas izučavam. Počela sam da čitam o tome i u jednom momentu mi je samo kliknulo i rekla sam: 'Evo ga Tesla u meni.' Počela sam da izučavam i čitam o prirodnim zakonima, energiji i ljubavi i to su sada moja interesovanja. Tada sam znala da je to to. Osim profila, jagodica i ličanske građe, našla sam još jednu sličnost", rekla je tada, prenosi Blic.

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