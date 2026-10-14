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Proslavljena bivša manekenka Slađana Tesla (53), koja je pronađena mrtva u stanu na Novom Beogradu, dugo se borila s posledicama moždanog udara koji je pre desetak godina preživela, otkrio je za Kurir njen dugogodišnji bliski prijatelj.

- Slađana je pre desetak godina pretrpela težak moždani udar, koji je jedva preživela i dugo se borila s posledicama. Kada se to desilo, pronašli su je u istom stanu bez svesti, ali je zbog brze reakcije lekara sprečena tragedija, što ovoga puta, nažalost, nije bio slučaj - kaže za Kurir prijatelj bivše manekenke.

U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:

1/5 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: instagram/sladjanatesla

Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.

Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 sati. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.

Slađana Tesla Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Komšije obavestile upravnika zgrade, reagovala policija

Stanari su o svojim sumnjama najpre obavestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gde su zatekle telo bivše manekenke.

Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Foto: Dragana Udovicic/Kurir

Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Slađane Tesle, niti je potvrđeno kada je tačno preminula. Očekuje se da će sudskomedicinsko veštačenje pomoći u rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni organi utvrđivati sve činjenice od značaja za istragu.

Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.

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