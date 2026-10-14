Slađana Tesla se godinama borila s posledicama teškog moždanog udara: Pronašli su je u stanu bez svesti, jedna stvar ju je tada spasla
- Slađana Tesla, bivša manekenka, pronađena je mrtva u stanu na Novom Beogradu, a telo je po nalogu tužioca prevezeno na Institut za sudsku medicinu.
- Prijatelj navodi da se godinama borila s posledicama teškog moždanog udara, nakon kog je jednom pronađena bez svesti, ali je tada brzo reagovanje lekara spaslo.
Proslavljena bivša manekenka Slađana Tesla (53), koja je pronađena mrtva u stanu na Novom Beogradu, dugo se borila s posledicama moždanog udara koji je pre desetak godina preživela, otkrio je za Kurir njen dugogodišnji bliski prijatelj.
- Slađana je pre desetak godina pretrpela težak moždani udar, koji je jedva preživela i dugo se borila s posledicama. Kada se to desilo, pronašli su je u istom stanu bez svesti, ali je zbog brze reakcije lekara sprečena tragedija, što ovoga puta, nažalost, nije bio slučaj - kaže za Kurir prijatelj bivše manekenke.
U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:
Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.
Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 sati. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.
Komšije obavestile upravnika zgrade, reagovala policija
Stanari su o svojim sumnjama najpre obavestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gde su zatekle telo bivše manekenke.
Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom
Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Slađane Tesle, niti je potvrđeno kada je tačno preminula. Očekuje se da će sudskomedicinsko veštačenje pomoći u rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni organi utvrđivati sve činjenice od značaja za istragu.
Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.
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