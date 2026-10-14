Slušaj vest

Još jednoj takmičarskoj ekipi nove sezone "Potere“ pošlo je za rukom da tragača "ostavi u prašini“. Bojan Nešić, Branka Dimitrov i Dušan Najdanović osvojili su 1.400.000 dinara, ostavivši Milana Bukvića daleko iza svojih petnaest koraka u finalnoj poteri.

Do završnice je ekipa stigla bez prvog člana tima, Luke Praštala, koji je pokušao da od tragača odbrani višu ponuđenu sumu, ali je zaustavljen pre povratka među saigrače.

Njegovi naslednici za stolom bili su uspešniji, ali ništa manje hrabri, budući da su se svi opredelili za više sume. Bojan je nakon osvojenih 135.000 prihvatio ponudu od čak 900.000 dinara, Branka je svojih 45.000 zamenila za 300.000, dok se Dušan odlučio za 200.000 umesto osvojenih 45.000. Svo troje uspelo je da odbrani više ponude, pa ih je u finalnoj rundi čekala borba za 1.400.000 dinara.

Foto: Adrenalin produkcija

Sa zadatkom od petnaest koraka koji su takmičari stavili pred njega, Milan je krenuo u poteru, ali mu ova maestralna trojka nije dozvolila da uhvati pravi ritam. Milanove greške uspešno su koristili, vrativši ga unazad nekoliko puta, a kada je vreme isteklo, tragač je stigao tek do polovine puta. Bojan, Branka i Dušan tako su bez velike drame sačuvali osvojenih 1.400.000 dinara i podelili još jednu veliku nagradu ove sezone.

Ovakva pobeda nije neočekivana, imajući u vidu iskustvo i spremnost takmičarskog tima. Bojan Nešić pobednik je superfinala "Slagalice“ 2024. godine, i to sa rekordnim brojem ostvarenih poena. Branku Dimitrov sreća i te kako prati u studiju "Potere“ budući da joj je ovo bilo treće pojavljivanje u kvizu i treća pobeda. Dušan Najdanović je, pak, pokazao da i debitantski nastup može biti uspešan i iskoristio svoj televizijski nastup da pošalje humanu poruku o važnosti dobrovoljnog davanja krvi, što je i sam učinio više od 25 puta.

Video: Kviz Mozaik