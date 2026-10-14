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Pozorište Puž najavljuje novu predstavu za decu i odrasle "Aleksa u zemlji čuda", prema tekstu Branislava Milićevića, u realizaciji Katarine Kosmač prema režiji Slobodanke Cace Aleksić. Premijera je zakazana za nedelju, 18. oktobra u 18 časova, a publiku očekuje duhovita i uzbudljiva bajka o neobičnom putovanju jednog dečaka kroz svet u kojem ništa nije onako kako izgleda.

Slobodanka Caca Aleksić, supruga Branka Kockice Foto: Damir Dervišagić



Za razliku od čuvene Alise, Aleksa sasvim slučajno dospeva u zemlju čuda, u kojoj se ubrzo nađe usred neobičnih događaja i dvorskih intriga. Sve počinje u današnjem Beogradu, kada Aleksa, kao učesnik nagradne televizijske igre, otkriva skrivenu kameru i iznenada biva uvučen u paralelni svet.

U zemlji čuda upoznaje Kralja koji ga angažuje da pronađe Zlatnu knjigu, u kojoj su zapisane sve bajke. Na tom putu očekuju ga brojna iskušenja, neočekivani susreti i zaljubljivanje u Princezu. Dok pokušava da pronađe put kući, Aleksa mora da otkrije kome može da veruje i da nauči da razlikuje dobro od zla.

Kroz humor, avanturu i maštovite likove, predstava govori o prijateljstvu, ljubavi, hrabrosti i osnovnim ljudskim vrednostima, otvarajući i pitanja o sudbini, izborima i smislu života.

1/10 Vidi galeriju Alisa u zemlji čuda Foto: Kristina Vujović



Naslovnu ulogu tumači Nikola Štrbac, dok Kralja igra Miljan Prljeta, a Princezu Mitra Mladenović. U glumačkoj postavi su i Katarina Kosmač, Mihajlo Jovanović, Lako Nikolić, Dušan Đurić, Petar Jovanović, Borivoje Jovanović i Predrag Filipović. Animator lutke je Mirko Kovačević.

Kostimografiju potpisuje Ivana Ličina, scenografiju Kristina Vujović, a muziku Božidar Obradinović.

Premijera predstave „Aleksa u zemlji čuda“ biće održana 18. oktobra u 18 časova u Pozorištu Puž, dok su pretpremijerna izvođenja zakazana za 16. oktobar u 18h, 17. oktobar u 12 časova i 17 časova i 18. oktobra u 12h.