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Legendarni hrvatski roker i frontmen grupe „Majke“ Goran Bare, koji je preminuo 9. oktobra u 62. godini, sahranjen je danas, 14. oktobra, na Gradskom groblju u rodnim Vinkovcima.

Oko 500 članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca njegove muzike okupilo se kako bi poslednji put odalo počast čoveku čiji su glas, pesme i životne ispovesti obeležili generacije ljubitelja rokenrola. Ipak, među brojnim potresnim prizorima sa sahrane posebno se izdvojio dolazak njegovog sina Mirana, sa kojim je muzičar godinama imao složen odnos.

Pogledajte u galeriji fotografije Gorana Barea:

1/7 Vidi galeriju Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Među prvima su na groblje stigli članovi grupe „Majke“, sa kojima je Bare proveo veliki deo života i ostvario neke od najznačajnijih uspeha u karijeri. Od njega su se oprostili i brojni muzičari iz Srbije i Hrvatske, kao i ljudi koji su decenijama pratili njegov rad. Međutim, najveća tuga mogla se videti među članovima najbliže porodice, naročito kod njegovih roditelja i sina, koji su stajali zajedno u trenucima poslednjeg oproštaja.

Sin Miran došao da isprati oca

Posebno emotivan trenutak bio je dolazak Baretovog sina Mirana, koji je odrastao daleko od svakodnevnog života svog oca. Na sahrani je bio uz baku i deku, Baretove roditelje, kojima je pomagao dok su se u invalidskim kolicima opraštali od sina.

Porodica je donela veliki venac od crvenih gerbera i belih ruža, a na traci je bila ispisana jednostavna, ali dirljiva poruka:

„Poslednji pozdrav dragom Goranu od mame, tate i sina Mirana“, piše Telegraf.rs.

Goran Bare Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tokom poslednjeg ispraćaja Miran nije mogao da zadrži suze. Nakon molitve koju je održao sveštenik, zajedno sa bakom i dedom spustio je po jednu crvenu ružu u očev grob. Goran Bare sahranjen je u porodičnoj grobnici, u gradu u kojem je napravio prve muzičke korake.

Sina je izgubio iz svakodnevice kada je dečak imao samo pet godina

Iza potresnih scena sa sahrane krije se porodična priča o kojoj je Bare tokom života povremeno govorio, ne pokušavajući da prikrije koliko ga je odnos sa sinom boleo.

Miran je rođen u braku Gorana Barea i njegove prve supruge Mirjane. Porodičnu sreću prekinula je tragedija 1995. godine, kada je Mirjana preminula od posledica predoziranja. Njihov sin tada je imao svega godinu dana, a već sa pet godina preselio se u Vinkovce, gde su brigu o njegovom odrastanju preuzeli baba i deda, Baretovi roditelji.

Goran Bare Foto: Printscreen UNA TV

Za to vreme Goran je nastavio da živi i radi u Zagrebu, gradeći muzičku karijeru koja je, uz velike uspehe, bila obeležena i brojnim ličnim teškoćama. Fizička udaljenost vremenom se odrazila na njegov odnos sa sinom, pa su godinama imali znatno manje kontakta nego što je muzičar želeo.

Bare nije bežao od razgovora o toj temi. Naprotiv, u jednom od intervjua 2022. godine otvoreno je priznao da između njega i Mirana postoji velika emotivna distanca i da ga to duboko pogađa.

„Moje dete me ne doživljava kao oca“

Govoreći o sinu, Bare je tada izgovorio reči koje su otkrile koliko ga je bolelo to što nisu uspeli da izgrade blizak odnos tokom Miranovog odrastanja.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

- Moje dijete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakve odnose... Žao mi je, ali mi je drago da sam ga uspio odškolovati. Drago mi je da je završio dva fakulteta, mislim da je to dosta. On ne traži kontakt sa mnom. Osjećam gorčinu kod njega - rekao je tada muzičar.

Iako je znao da među njima postoje nerazrešene stvari, Bare nije skrivao ponos zbog sinovljevih uspeha. Posebno je isticao njegovo obrazovanje i činjenicu da je završio dva fakulteta, smatrajući da je time ostvario nešto izuzetno važno.

U jednom drugom razgovoru otišao je i korak dalje, priznajući da je upravo rođenje sina predstavljalo jedan od presudnih trenutaka u njegovom životu.

- Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sjedio i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav - govorio je Bare.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Posle godina udaljenosti ponovo su počeli da se viđaju

Ipak, njihova priča nije ostala samo na godinama razdvojenosti. Dve godine nakon intervjua u kojem je govorio o bolnom odnosu sa sinom, Bare je otkrio da su ponovo uspostavili kontakt.

Miran je počeo da dolazi na njegove koncerte, što je muzičaru mnogo značilo, ali je istovremeno naglašavao da nije želeo da sinu nameće bilo kakvu obavezu niti da ga prisiljava na bliskost.

- Jesmo, jesmo. On ima svoj svijet. Ja ga uopće ne želim siliti ni na što. On je bio na nekoliko mojih koncerata - ispričao je tada.

Govoreći o tim susretima, Bare je priznao da mu nije uvek bilo prijatno kada ga sin posmatra na sceni. Smatrao je da Miran poznaje njegovu drugačiju, privatnu stranu i da mu nije lako da oca vidi u trenucima kada se potpuno predaje muzici i publici.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

- On zna kako to izgleda. Pazi, ipak sam ja njegov otac. Nije mu baš svejedno kad me vidi onako puknutog i ludog na bini. On je navikao mene vidjeti drugačijeg, nježnog oca. Bolje mu je da to ne gleda. I za njega je bolje i za mene bolje.

Za Barea je postojala jasna razlika između čoveka koji izlazi pred publiku i oca koji želi da bude blizak sa svojim detetom. Na koncertima je, kako je govorio, morao da se potpuno posveti ljudima koji su došli zbog njegove muzike, dok je vreme provedeno sa sinom za njega imalo sasvim drugačiju vrednost.

„Publici sam Goran Bare, a sinu otac“

Upravo je o toj razlici između javnog i privatnog života govorio u jednoj od svojih najemotivnijih izjava o Miranu.

- Znam da onda mogu publici dati sebe onakav kakav jesam, a njemu ću dati ono što je zakopano u mojoj duši, a to je ta ogromna ljubav prema njemu. Ovako ja moram dati ljubav publici i on je tu samo dio publike, to nije to. Ja kad sam s njim, to je samo nas dvoje. Publici sam ja Goran Bare, a sinu otac - ispričao je muzičar.

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