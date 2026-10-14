Pozorište "Boško Buha" 13. oktobra obeležilo je svoj 76. rođendan. Dan pozorišta ove godine obeležili smo izvođenjem predstave "Palčica" , po motivima čuvene bajke Hansa Kristijana Andersena, u dramatizaciji Milene Depolo i režiji Andree Pjević.

Kao i svake godine, Dan pozorišta prilika je da odamo priznanje i zahvalnost kolegama koji su svojim dugogodišnjim radom doprineli trajanju i uspesima pozorišta "Boško Buha". Ovogodišnji dobitnici jubilarnih nagrada za 30 godina rada su Lidija Stojanović, koordinator za društveno odgovorne poslove, Boban Krsmanović, majstor svetla, Aleksandra Šušljik, pomoćnik direktora i Dejan Lutkić, glumac, dok 20 godina rada obeležavaju Alen Alidini, rekviziter i Vladimir Radovanović, glavni majstor za izradu dekoraterske opreme.