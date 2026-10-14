Romi Strajd bila je Victoria's Secret anđeo od 2014. do 2018. godine

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Samo nekoliko dana pre održavanja spektakularne revije „Victoria's Secret“, jednog od najpoznatijih modnih događaja na svetu, u javnosti je izbila polemika zbog odluke organizatora da sa ovogodišnje piste izostave jedno od svojih nekadašnjih najprepoznatljivijih lica.

Holandska manekenka Romi Strajd, koja je godinama nosila prestižnu titulu Viktorijinog anđela, otkrila je da nije prošla audiciju, iako je mesecima trenirala kako bi se posle rođenja dvoje dece vratila na čuvenu pistu.

Pogledajte kako je Romi izgledala na pisti od 2014. do 2018. godine:

1/17 Vidi galeriju Romi Strajd bila je Victoria's Secret anđeo od 2014. do 2018. godine Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia, Anton Oparin / Alamy / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Vest je podelila sa pratiocima na TikToku, gde je kroz suze govorila o razočaranju koje je doživela. Njen emotivni snimak za svega nekoliko sati privukao je više od pola miliona pregleda, a reakcije su se brzo proširile društvenim mrežama. Brojni ljubitelji ovog modnog spektakla stali su na njenu stranu, dok su pojedini otišli toliko daleko da su najavili bojkot ovogodišnje revije, zakazane za 18. oktobar u Los Anđelesu.

Mesecima se spremala za veliki povratak, a onda je stigla hladna poruka

Romi je tokom prethodnih godina napravila pauzu od velikih modnih revija kako bi se posvetila porodici i majčinstvu. Međutim, kada je saznala da ponovo ima priliku da se pojavi na pisti brenda koji je obeležio veliki deo njene karijere, odlučila je da se ozbiljno pripremi za povratak.

Čitavo leto posvetila je treninzima, želeći da se oseća sigurno i spremno za nastup. Kako je objasnila, nakon dve trudnoće bilo joj je potrebno nešto više vremena i truda nego ranije, ali je verovala da je upravo sada pravi trenutak da ponovo obuče prepoznatljiva krila.

- Trenirala sam za to ovog leta jer sam morala da uložim malo više energije, budući da imam dvoje dece, a znate kako to ide – vašem telu potrebno je malo više vežbanja nego ranije. Osećala sam da želim ponovo da učestvujem u reviji i nakon što sam postala majka, jer mi se činilo da je pravi trenutak - ispričala je manekenka.

Početkom septembra otputovala je u Njujork, gde je prisustvovala audiciji i predstavila se timu zaduženom za izbor modela. Iako je očekivala da će ubrzo dobiti odgovor, usledile su nedelje neizvesnosti tokom kojih nije znala da li će se njeno ime naći na spisku učesnica.

Nastavila je da trenira i priprema se kao da će nastupiti, a onda joj je, samo nekoliko dana pre revije, agentkinja saopštila da ipak nije izabrana.

- Bila si sjajna, ali misle da se ove godine nećeš uklopiti u reviju - glasilo je objašnjenje koje je, prema njenim rečima, dobila.

Romi Strajd bila je Victoria's Secret anđeo od 2014. do 2018. godine Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

„Ne sviđa mi se način na koji su se ophodili prema meni“

Iako je priznala da je odbijanje sastavni deo manekenskog posla, Romi je istakla da je mnogo više od same odluke zaboleo način na koji je čitav postupak sproveden.

Posebno joj je teško palo to što je nedeljama čekala odgovor, bez jasnih informacija o tome kakve su joj šanse da učestvuje. Smatrala je da je, nakon dugogodišnje saradnje sa brendom, zaslužila otvoreniju i blagovremeniju komunikaciju.

- Ne sviđa mi se kako je sve prošlo, ne sviđa mi se kako je ceo proces tekao, ne sviđa mi se način na koji su se prema meni ponašali i volela bih da sačuvam pozitivne uspomene na Victoria's Secret - poručila je.

Godinama je bila jedno od najpoznatijih lica brenda

Na njihovoj čuvenoj reviji prvi put se pojavila 2014. godine, a već naredne dobila je prestižnu titulu Viktorijiog anđela. U periodu od 2014. do 2018. učestvovala je na pet uzastopnih revija, u vreme kada su manekenke sa anđeoskim krilima bile jedan od najvažnijih simbola brenda.

Romi Strajd bila je Victoria's Secret anđeo od 2014. do 2018. godine Foto: ESBP / StarMax / Profimedia

Delila je pistu sa velikim imenima svetske modne industrije, među kojima su Adrijana Lima, Tejlor Hil i Điđi Hadid, a posebno se istakla 2018. godine, kada je nosila raskošnu kreaciju ukrašenu kristalima „Swarovski“.

Obožavaoci besni: „Ti ne pripadaš reviji? Pa ti jesi revija!“

Nakon što je snimak postao viralan, društvene mreže preplavili su komentari podrške nekadašnjoj Viktorijinoj anđelici. Mnogi su izrazili nevericu zbog odluke da manekenka koja je godinama bila zaštitno lice brenda ne dobije priliku da ponovo prošeta pistom.

Romi Strajd bila je Victoria's Secret anđeo od 2014. do 2018. godine Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Ne uklapaš se u reviju? Pa ti si revija!“, napisao je jedan od korisnika, dok su drugi ukazivali na to da ih mnogo više od samog odbijanja zabrinjava odnos prema dugogodišnjim saradnicama.

„Ne radi se o odbijanju, već o nedostatku komunikacije i poštovanja. Žao mi je što je tvoje poverenje iznevereno“, glasio je jedan od komentara.

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