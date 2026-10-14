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Proslavljena modna kreatorka Suzana Perić duboko žali zbog smrti bivše manekenke Slađane Tesle, koja je pronađena mrtva u stanu.

Njena saradnja i poznanstvo sa Slađanom datira iz devedesetih godina, a kako je istakla, ona nije bila samo profesionalac, već i plemenita osoba velikog srca.

"Slađana Tesla - ime koje je ostavilo poseban trag u svetu mode. Postoje ljudi sa kojima sarađujete, a postoje oni koji svojom ličnošću, talentom i posvećenošću ostave neizbrisiv trag u vašem životu i karijeri. Za mene je Slađana Tesla upravo jedna od tih osoba.

U galeriji pogledajte fotografije Suzane Perić:

1/6 Vidi galeriju Suzana Perić Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Shootpix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Devedesetih godina imala sam privilegiju da sarađujem sa ovom izuzetnom ženom. Bila je predivna manekenka, vrhunski profesionalac, fantastičan koreograf, ali pre svega čovek velikog srca, plemenitosti i neverovatne energije.

Njena ljubav prema modi, disciplina, elegancija i posvećenost svakom detalju bile su nešto posebno. Sve što je radila, radila je sa strašću, znanjem i dostojanstvom. Razumela je modu, osećala pistu i znala kako da svaku reviju pretvori u poseban doživljaj.

Foto: Privatna arhiva

Naša saradnja devedesetih bila je gotovo savršena - puna međusobnog poštovanja, razumevanja, poverenja i divne stvaralačke energije.

Ono što je Slađanu činilo zaista posebnom nije bio samo njen talenat, već i njena ljudskost. Jer u modi, kao i u životu, najveći trag ne ostavljaju samo lepota i uspeh, već dobrota, karakter i način na koji se ophodimo prema ljudima.

Slađana je za mene bila i ostala simbol jednog divnog vremena, istinskog profesionalizma i iskrene ljubavi prema modi.

Takvi ljudi se ne zaboravljaju. Oni ostaju deo naše istorije, naših najlepših uspomena i svega što smo zajedno stvarali", stoji u izjavi Suzane Perić povodom smrti proslavljene manekenke.

U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:

1/8 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: Printscreen/Prva TV, instagram/sladjanatesla

Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.

Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 sati. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.

Komšije obavestile upravnika zgrade, reagovala policija

Stanari su o svojim sumnjama najpre obavestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gde su zatekle telo bivše manekenke.

U galeriji pogledajte još fotografija Slađane Tesle:

1/5 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: instagram/sladjanatesla

Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Slađane Tesle, niti je potvrđeno kada je tačno preminula. Očekuje se da će sudskomedicinsko veštačenje pomoći u rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni organi utvrđivati sve činjenice od značaja za istragu.

Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.

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