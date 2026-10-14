Slušaj vest

Ozloglašeni muzički mogul Šon Didi Kombs(56), koji se iza rešetaka nalazi od oktobra 2025. godine nakon šokantnog suđenja, zbrinut je u ponedeljak zbog povrede glave. Sada je otkriveno i kako se povredio.

Prema dostupnim informacijama, hitna pomoć odvezla je Kombsa u subotu oko jedan sat posle ponoći zbog povrede koja nije bila opasna po život. Nakon incidenta bio je svestan i mogao je normalno da komunicira. Reper je završio u bolnici u Nju Džerziju nakon što je u zatvorskoj ćeliji udario glavom o gornji krevet na sprat

Povodom ovog događaja oglasio se i njegov portparol.

Paf Dedi Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

„Upoznati smo sa izveštajima o Šonu Kombsu i pokušavamo da utvrdimo sve okolnosti. Šonovo zdravlje i dobrobit trenutno su nam najvažniji i zahvaljujemo svima koji su nam se javili“, navedeno je u saopštenju.

Osuđen na više od četiri godine zatvora

Kombs je u julu 2025. godine, nakon suđenja koje je privuklo ogromnu medijsku pažnju, proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. U oktobru iste godine osuđen je na 50 meseci zatvora.

Tokom sudskog postupka odbacivao je optužbe koje su mu stavljene na teret.

Netflix dokumentarac o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Navodno ima povlašćen tretman iza rešetaka

Američka televizijska mreža NBC njuz izvestila je u septembru da Kombs u zatvoru navodno uživa povlastice koje nisu dostupne ostalim zatvorenicima.

U izveštaju su se pozvali na četvoricu anonimnih zatvorenika koji tvrde da drugi osuđenici čiste i kuvaju za repera poznatog po hitu „I'll Be Missing You“.

Prema istim navodima, Kombs navodno ima pristup i stvarima koje zatvorenicima inače nisu dozvoljene, uključujući skupi alkohol i mobilne telefone, a pominju se i antidepresivi.

„Takve stvari se inače ne viđaju u zatvoru. Zvuči suludo, ali, s druge strane, to je Didi“, izjavio je jedan od izvora.

Predstavnik američke Savezne uprave za zatvore tada je za Page Six rekao da, zbog zaštite privatnosti i bezbednosnih razloga, ne može da komentariše uslove u kojima borave pojedinačni zatvorenici. Ipak, potvrdio je da je Fort Diks savezna kaznena ustanova niskog stepena bezbednosti.

Šon Didi Koms Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Nakon priča o povlasticama navodno završio u samici

Prema pisanju portala TMZ, nakon što su se pojavili medijski izveštaji o navodno povlašćenom tretmanu, Kombs je završio u samici.

Page Six je takođe potvrdio da mu je datum izlaska iz zatvora pomeren sa 21. januara na 2. mart 2028. godine.

Portal TMZ objavio je u utorak i da je Kombs tokom boravka u zatvoru više puta disciplinski kažnjavan zbog navodnog učestvovanja u tučama i korišćenja mobilnog telefona. Zbog tih prekršaja navodno mu je na 400 dana zabranjena kupovina u zatvorskoj prodavnici, a izgubio je i 41 dan skraćenja kazne koji je prethodno stekao dobrim vladanjem.