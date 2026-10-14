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Na današnji dan pre osam godina preminula je diva našeg glumišta Milena Dravić. Čuvena glumica počiva u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, zajedno sa suprugom Draganom Nikolićem.

Trag koji je ostavila u domaćoj kinematografiji nikada se ne može izbrisati niti zaboraviti. Mnoge njene replike iz filmova i danas se izgovaraju, a njena i Gagina ljubav mnoge još uvek inspiriše. Publika je obožavala Milenu Dravić zbog njenog nesvakidašnjeg talenta, uloga kojima se nesebično davala, skromnosti, optimizmu i ljubavi koju je širila svaki put kada bi se pojavila.

Spomenik na zgradi Milene Dravić i Dragana Nikolića Foto: Kurir

Na obeležavanju su između ostalih bili njena bratanica Verica Dravić iz Švedske i Radoslav Zelenović, piše Blic.

Glumačka karijera Milene Dravić započela je, sasvim slučajno 1958. godine. Nju je u Sarajevu primetio slovenački reditelj češkog porekla František Čap (František Čáp). Ponudio joj je ulogu u filmu "Vrata ostaju otvorena". Milena je prihvatila, te je celo leto provela snimajući u Sarajevu. Kasnije se ispostavilo da je reditelj imao savršeni osećaj za talenat. Nakon što je Čapova drama objavljena, mnogim rediteljima je za oko zapala nova mlada glumica. Usledile su uloge Natalije u filmu "Leto je krivo za sve" i Hare u "Uzavrelom gradu".

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Prelomni trenutak za početak njene blistave karijere se odigrao 1962. godine kada joj je Branko Bauer ponudio glavnu žensku ulogu u filmu "Prekobrojna". Milena je tada, zajedno sa Ljubišom Samardžićem oduševila i kritiku i publiku, te je na Festivalu u Puli dobila Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu. Kasnije je sa Ljubišom snimila brojne filmove.

Imala je priliku da sarađuje sa čuvenim srpskim i holivudskim glumcima i producentima. Osvojila je brojne nagrade, među kojima su "Velika Žanka", "Dobričin prsten", "Nagrada Pavle Vujisić", "Statueta Joakim Vujić", "Nušićeva nagrada" i mnoge druge.

(Kurir.rs/Blic)