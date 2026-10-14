"Zauvek deo našeg BDP-a": Beogradsko dramsko pozorište se oglasilo na petu godišnjicu smrti Marka Živića
- Beogradsko dramsko pozorište oglasilo se na petu godišnjicu smrti Marka Živića i podsetilo na njegov trag na sceni.
- U Kruševcu je otvorena Mala noćna scena 'Marko Živić', kao trajna uspomena na prerano preminulog glumca.
- Scena je otvorena izvođenjem monodrame 'Kad se zavese spuste', a prijatelji su emotivno govorili o njemu.
Prošlo je pet godina otkako nas je napustio Marko Živić, glumac čiji su osmeh, neiscrpna energija i vedar duh ostavili dubok trag na domaćoj umetničkoj sceni. Na današnji dan 2021. godine glumac je preminuo u 49. godini.
Ovim povodom oglasiilo se Beogradsko dramsko pozorište.
"Pet godina bez našeg Marka. Pamtimo ga po ulogama koje su ostavile trag, po energiji koju je donosio na scenu i po onome što je ostajalo dugo nakon što se zavesa spusti", piše u objavi između ostalog.
Kruševac dobio scenu koja čuva uspomenu na Marka Živića
Pet godina nakon njegove smrti, Marko Živić dobio je mesto na kojem će zauvek živeti kroz smeh, emocije i pozorišnu umetnost.
Njegovi prijatelji nisu krili koliko ih je dirnulo otvaranje scene koja nosi njegovo ime.
"Ovo je baš on!" - reči su kojima je glumac Danijel Sič opisao Malu noćnu scenu "Marko Živić", otvorenu u Kruševačkom pozorištu u čast prerano preminulog glumca i omiljenog Kruševljanina. U prostoru koji, kako kažu njegovi prijatelji, odiše Markovim duhom, emocije su se smenjivale sa osmesima, a sećanja na čoveka velikog srca još jednom su pokazala koliko je dubok trag ostavio među kolegama i prijateljima.
Scena je otvorena izvođenjem autorske monodrame "Kad se zavese spuste", glumice Milice Dimitrijević, posvećene životu Radmile Savićević. Ovaj događaj za Kruševačko pozorište nije bio samo otvaranje novog prostora, već i ostvarenje ideje da Markovo ime i ljubav prema pozorištu nastave da žive na mestu kojem je pripadao.