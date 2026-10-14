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Prošlo je pet godina otkako nas je napustio Marko Živić, glumac čiji su osmeh, neiscrpna energija i vedar duh ostavili dubok trag na domaćoj umetničkoj sceni. Na današnji dan 2021. godine glumac je preminuo u 49. godini.

Ovim povodom oglasiilo se Beogradsko dramsko pozorište.

"Pet godina bez našeg Marka. Pamtimo ga po ulogama koje su ostavile trag, po energiji koju je donosio na scenu i po onome što je ostajalo dugo nakon što se zavesa spusti", piše u objavi između ostalog.

Kruševac dobio scenu koja čuva uspomenu na Marka Živića

Pet godina nakon njegove smrti, Marko Živić dobio je mesto na kojem će zauvek živeti kroz smeh, emocije i pozorišnu umetnost.

Njegovi prijatelji nisu krili koliko ih je dirnulo otvaranje scene koja nosi njegovo ime.

"Ovo je baš on!" - reči su kojima je glumac Danijel Sič opisao Malu noćnu scenu "Marko Živić", otvorenu u Kruševačkom pozorištu u čast prerano preminulog glumca i omiljenog Kruševljanina. U prostoru koji, kako kažu njegovi prijatelji, odiše Markovim duhom, emocije su se smenjivale sa osmesima, a sećanja na čoveka velikog srca još jednom su pokazala koliko je dubok trag ostavio među kolegama i prijateljima.

Scena je otvorena izvođenjem autorske monodrame "Kad se zavese spuste", glumice Milice Dimitrijević, posvećene životu Radmile Savićević. Ovaj događaj za Kruševačko pozorište nije bio samo otvaranje novog prostora, već i ostvarenje ideje da Markovo ime i ljubav prema pozorištu nastave da žive na mestu kojem je pripadao.