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Vest o smrti Slađane Teslepotresla je one koji su je poznavali, a posebno komšije sa Novog Beograda, gde je nekadašnja manekneka živela. Ekipa našeg lista obišla je deo grada u kojem je provela poslednje dane, a razgovor sa ljudima iz njenog okruženja otkrio je da je iza javne slike ostala žena koju su sugrađani pamtili po vedrini, osmehu i neposrednosti.

Sećanje ne bledi

Prema rečima ljudi koji su je poznavali, Slađana je bila žena koja je držala do sebe, uvek uredna, doterana i namirisana. Iako je živela sama, nije se povlačila od ljudi, već je sa komšijama rado razmenjivala nekoliko reči, šalila se i unosila vedrinu u svakodnevne susrete. Upravo zbog takvog duha ostala je u lepom sećanju stanarima zgrade i okolnih ulica.

Jedna njena komšinica ispričala nam je da je tek tog jutra čula šta se dogodilo, a potom se prisetila anegdote koja najbolje oslikava Slađanin smisao za humor.

U galeriji pogledajte fotografije zgrade u kojoj je živela Slađana Tesla:

1/5 Vidi galeriju Tužan kraj gde je umrla misica Foto: Kurir

- Jutros sam čula šta se dogodilo. Ona je bila jedna vedra i nasmejana žena. Živela je sama. Uvek sređena i namirisana. Jednom smo se šalili, a to je bilo pre nekoliko godina, kada je nestala struja u svim okolnim zgradama, a kod nas nije, pa je prokomentarisala da je to zato što se ona preziva Tesla. Smejale smo se - ispričala je komšinica.

Za ljude koji su je svakodnevno sretali, Slađana nije bila samo nekadašnja manekenka, već komšinica sa kojom su mogli da popričaju, razmene šalu i podele deo svakodnevice.

U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:

1/4 Vidi galeriju Uvek vedrog duha Foto: instagram/sladjanatesla, Damir Dervišagić

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.

Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 sati. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.

Slađana Tesla Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Komšije obavestile upravnika zgrade, reagovala policija

Stanari su o svojim sumnjama najpre obavestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gde su zatekle telo bivše manekenke.

Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Slađana Tesla Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Slađane Tesle, niti je potvrđeno kada je tačno preminula. Očekuje se da će sudskomedicinsko veštačenje pomoći u rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni organi utvrđivati sve činjenice od značaja za istragu.

Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.