"Živela je sama..." Progovorio komšiluk Slađane Tesle koja je pronađena mrtva u stanu: Komšinica otkrila detalje o manekenki
- Komšije sa Novog Beograda pamte Slađanu Teslu kao vedru, nasmejanu i uvek doteranu ženu koja je rado razgovarala sa ljudima.
- Jedna komšinica prepričala je anegdotu o nestanku struje, kada je Slađana kroz šalu rekla da je to zbog njenog prezimena Tesla.
Vest o smrti Slađane Teslepotresla je one koji su je poznavali, a posebno komšije sa Novog Beograda, gde je nekadašnja manekneka živela. Ekipa našeg lista obišla je deo grada u kojem je provela poslednje dane, a razgovor sa ljudima iz njenog okruženja otkrio je da je iza javne slike ostala žena koju su sugrađani pamtili po vedrini, osmehu i neposrednosti.
Sećanje ne bledi
Prema rečima ljudi koji su je poznavali, Slađana je bila žena koja je držala do sebe, uvek uredna, doterana i namirisana. Iako je živela sama, nije se povlačila od ljudi, već je sa komšijama rado razmenjivala nekoliko reči, šalila se i unosila vedrinu u svakodnevne susrete. Upravo zbog takvog duha ostala je u lepom sećanju stanarima zgrade i okolnih ulica.
Jedna njena komšinica ispričala nam je da je tek tog jutra čula šta se dogodilo, a potom se prisetila anegdote koja najbolje oslikava Slađanin smisao za humor.
U galeriji pogledajte fotografije zgrade u kojoj je živela Slađana Tesla:
- Jutros sam čula šta se dogodilo. Ona je bila jedna vedra i nasmejana žena. Živela je sama. Uvek sređena i namirisana. Jednom smo se šalili, a to je bilo pre nekoliko godina, kada je nestala struja u svim okolnim zgradama, a kod nas nije, pa je prokomentarisala da je to zato što se ona preziva Tesla. Smejale smo se - ispričala je komšinica.
Za ljude koji su je svakodnevno sretali, Slađana nije bila samo nekadašnja manekenka, već komšinica sa kojom su mogli da popričaju, razmene šalu i podele deo svakodnevice.
U galeriji pogledajte fotografije Slađane Tesle:
Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.
Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 sati. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.
Komšije obavestile upravnika zgrade, reagovala policija
Stanari su o svojim sumnjama najpre obavestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gde su zatekle telo bivše manekenke.
Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom
Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Slađane Tesle, niti je potvrđeno kada je tačno preminula. Očekuje se da će sudskomedicinsko veštačenje pomoći u rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, dok će nadležni organi utvrđivati sve činjenice od značaja za istragu.
Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.