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Leonardo Marija del Vekio (31), jedan od naslednika bogatstva porodice koja stoji iza brenda Rej Ban, govorio je o zavisnosti, odnosu sa pokojnim ocem i ljubavnom životu u podkastu italijanskog repera Fedeza. U istom razgovoru osvrnuo se i na sukob oko porodičnog nasleđa, kao i na upravljanje kompanijom iz koje se nedavno povukao sa rukovodećih funkcija.

Gostovanje u emisiji „Pulp podkast“, objavljeno 12. oktobra, spojilo je njegovu ličnu ispovest sa poslovnim razmiricama koje već duže prate naslednike Leonarda del Vekija.

Leonardo Marija del Vekio, jedan od naslednika porodičnog bogatstva iza brenda Rej Ban Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

"Praznine koje sam osećao popunjavao sam drogom"

Iako je odrastao uz ogromno bogatstvo, Leonardo tvrdi da mu je nedostajala očeva ljubav. Govoreći o njihovom odnosu, rekao je da mu je pokojni otac pružio „sve osim ljubavi“, a osećaj praznine povezao je sa sopstvenom zavisnošću.

- Praznine koje sam osećao popunjavao sam drogom - rekao je, navodeći da je koristio benzodiazepine, lekove koji se propisuju za određena stanja, uključujući anksioznost i nesanicu.

Rođenje ćerke Bjanke opisao je kao važnu promenu u svom životu. Ipak, nije želeo da tvrdi da su svi problemi zauvek ostali iza njega.

- Još se nisam za to uhvatio svom snagom, pa ne tvrdim da sam se toga zauvek rešio, ali da, ovaj put vidim svetlo - poručio je Del Vekio.

Leonardo Marija del Vekio, jedan od naslednika porodičnog bogatstva iza brenda Rej Ban Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tvrdi da je bio sa više od 2.000 žena

Pored porodičnih odnosa i zavisnosti, govorio je i o svom ljubavnom životu. Del Vekio, poznat po interesovanju za luksuzne automobile, muziku i di-džej nastupe, izneo je tvrdnju da je imao odnose sa više od 2.000 žena. Kako je ispričao, u osvajanju mu je posebno pomagala jedna pesma.

- Mogu reći da sam verovatno vodio ljubav s više od 2.000 žena, a njih više od 90 odsto osvojio sam pevajući „Hero“. Problem s pesmom „Hero“ je taj što, ako je otpevaš treći put, izgubiš glas, ali svejedno funkcioniše - rekao je, misleći na hit Enrikea Iglesijasa iz 2001. godine.

Porodično nasleđe postalo predmet sukoba

Del Vekio je jedan od osmoro naslednika bogatstva svog oca, osnivača kompanije Luksotika. Porodični holding Delfin najveći je akcionar grupe EsilorLuksotika, u čijem su poslovnom sistemu Rej Ban, Oukli, Persol i LensKrafters.

Leonardo Marija del Vekio, jedan od naslednika porodičnog bogatstva iza brenda Rej Ban Foto: Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Njegov pokušaj da otkupi udele dvoje članova porodice prerastao je u složen spor oko finansiranja i kontrole nad holdingom. Plan vredan 10 milijardi evra omogućio bi mu da poveća vlasnički udeo, ali su pregovore otežali zahtevi banaka za dodatnim garancijama i neslaganje unutar uprave Delfina.

Leonardo je krajem avgusta napustio mesto direktora za strategiju grupe EsilorLuksotika i funkciju predsednika brenda Rej Ban. Povlačenje sa tih pozicija, međutim, nije značilo i odustajanje od uticaja koji ima kao akcionar preko porodičnog holdinga.

Oštre reči na račun očevog naslednika na čelu kompanije

U razgovoru sa Fedezom kritikovao je Frančeska Milerija, svog nekadašnjeg mentora i čoveka kojeg je njegov otac odabrao da vodi poslovanje. Del Vekio smatra da kompaniji nakon smrti osnivača nedostaje odgovarajuća vizija, a svoje nezadovoljstvo povezao je sa njenim rezultatima na tržištu.

- Posle mog oca nije bilo odgovarajuće vizije. I to ne tvrdim ja, već tržište. Ovde nije reč o mom ličnom odnosu s Frančeskom - rekao je.

Leonardo Marija del Vekio, jedan od naslednika porodičnog bogatstva iza brenda Rej Ban Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Njegove kritike predstavljaju deo šireg razilaženja oko budućnosti porodičnog poslovanja. Dok govori o novim preduzetničkim projektima, pitanje raspodele nasleđa i odnosa među naslednicima ostaje otvoreno.

Ranije optužbe bivše verenice

Del Vekijev privatni život i ranije je privlačio pažnju javnosti. Sa glumicom i manekenkom Džesikom Serfati verio se 2023. godine, a naredne godine ona ga je na društvenim mrežama optužila za zlostavljanje. Ubrzo je povukla optužbe i u novoj objavi navela da prethodne reči izrečene u ljutnji nisu bile istinite.

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