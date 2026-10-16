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Nadimanje, bolovi u stomaku i smenjivanje dijareje i zatvora naveli su Angelu Kolios Dimitrakopulos da pažljivije razmotri svoje navike u ishrani. Grkinja koja živi u Sidneju i na platformi Medium piše pod imenom Ange Dim opisala je kako je dve godine svakodnevno jela kiseli kupus i koje je promene tokom tog perioda primetila.

Njena priča počela je nezadovoljstvom zbog upornih tegoba. Kako je navela, suplementi vlakana i probiotici koje je prethodno koristila nisu joj doneli olakšanje koje je očekivala. Kiseli kupus zato je uvela kao dodatak obrocima, uz druge namirnice koje su već bile deo njene ishrane.

Angela Kolios Dimitrakopoulos Foto: Printscreen/Facebook

U početku je imala više gasova i gorušicu

Angela je opisala da su joj stomačne tegobe uticale i na energiju i na svakodnevno raspoloženje. Pored nadimanja i poremećaja pražnjenja, navodila je mučninu, bolove i osećaj iscrpljenosti. Kada je počela da jede kiseli kupus, poboljšanje nije stiglo odmah.

- U početku bila sam zatečena oštrim i kiselim ukusom. Najpre sam dobila nadimanje i gasove i strašnu gorušicu. Ali istrajala sam i jednog dana ti simptomi su iznenada prestali zauvek - napisala je.

Ipak, u nastavku svoje priče navela je da i dalje ima dane kada se ne oseća dobro. Njeno iskustvo zato ne treba shvatiti kao preporuku da se neprijatni simptomi trpe: ako neka namirnica izaziva ili pogoršava bolove, dijareju ili gorušicu, potrebno je prilagoditi ishranu i posavetovati se sa lekarom.

Jela je male količine uz redovne obroke

Foto: Shutterstock

Umesto velikih porcija, uzimala je približno jednu kašiku kiselog kupusa uz ručak i jednu uz večeru. Kombinovala ga je sa povrćem, sočivom i jogurtom, pa se promena nije svodila na izdvojenu namirnicu ili poseban režim mršavljenja.

I sama je naglasila da kiseli kupus verovatno ne bi imao isti značaj bez ostalih promena i raznovrsne ishrane. To je važan deo njenog iskustva, jer se poboljšanje koje neko primeti tokom više meseci ne može automatski pripisati samo jednom sastojku.

Primetila je manje nadimanja i lakše varenje

Najveću razliku Angela je, prema sopstvenim rečima, osetila u varenju. Navela je da su se postepeno smanjili gasovi, nadutost i zatvor, a koliko joj je to značilo pokušala je da objasni ličnom procenom.

– Iako poboljšanje ne mogu da svedem samo na jednu stvar, mogu sa velikom sigurnošću da kažem da mi je uporno jedenje kiselog kupusa iz dana u dan uveliko poboljšalo varenje – napisala je.

Poboljšanje je opisala kao „90 odsto“, ali taj broj predstavlja njen utisak, a ne medicinski izmeren rezultat. Slično tome, njen osećaj da joj je stomak ravniji ne potvrđuje da je izgubila masno tkivo. Manje nadimanja može promeniti izgled i obim stomaka, bez značajne promene telesne težine.

Osećala se rasterećenije kada su tegobe popustile

Angela je pisala i o stresu koji je pratio stalnu neprijatnost u stomaku. Obaveze su joj teže padale kada je istovremeno osećala bolove, nadutost i manjak energije, pa je smanjenje tegoba povezala i sa boljim svakodnevnim funkcionisanjem.

Ipak, iz njenog iskustva ne može se zaključiti da kiseli kupus leči anksioznost, depresiju ili druga psihička stanja. Istraživanja probiotika razlikuju se prema sojevima, dozama i zdravstvenim problemima koji se proučavaju, a njihovi rezultati ne mogu se jednostavno preneti na svaku fermentisanu namirnicu.

Šta kiseli kupus zaista može da ponudi?

Kiseli kupus nastaje fermentacijom kupusa uz pomoć mikroorganizama. Nepasterizovan proizvod može da sadrži žive mikroorganizme, dok ih pasterizacija i kuvanje mogu uništiti. Međutim, prisustvo živih bakterija samo po sebi ne znači da proizvod ima dokazano probiotičko dejstvo. Za takvu tvrdnju potrebno je da korist određenih mikroorganizama bude potvrđena istraživanjima.

Angela Kolios Dimitrakopoulos dve godine jela kiseli kupus svakog dana Foto: Printscreen/Facebook, Shutterstock

Zato kiseli kupus može da bude deo raznovrsnog jelovnika, ali nije opravdano predstavljati ga kao namirnicu koja „leči creva“, sprečava rak ili garantuje mršavljenje. Ni tvrdnje o njegovoj pomoći kod Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa ne treba izjednačavati sa dokazima o pojedinim probiotičkim preparatima. Za Kronovu bolest, na primer, pregledana istraživanja nisu pokazala korist probiotika u postizanju ili održavanju remisije.

Ne prija svima podjednako

Količina koju je Angela jela opisuje njenu naviku, a ne preporučenu dozu za svakoga. Osobe kojima kiseli kupus pojačava tegobe ne treba da nastavljaju samo zato što je nekome drugom prijao, niti da samoinicijativno prekidaju propisanu terapiju ili menjaju preporuke gastroenterologa.

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Poseban oprez potreban je kod određenih lekova. Kiseli kupus spada u fermentisane namirnice koje mogu sadržati tiramin, pa osobe koje uzimaju antidepresive iz grupe MAO inhibitora treba da prate uputstva lekara o ishrani. To ograničenje ne odnosi se podjednako na sve antidepresive.

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