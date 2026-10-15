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Mark Zakerberg ponovo je uspeo da nasmeje internet, i to sasvim slučajno. Njegov pokušaj ispijanja Ginisa u jednom podkastu pretvorio se u pravi viralni hit, a korisnici društvenih mreža ne prestaju da komentarišu njegov pomalo neprijatan izraz lica.

Pogledajte u galeriji fotografije Marka Zakerberga:

1/10 Vidi galeriju Mark Zakerberg Foto: AP David Zalubowski, AP Godofredo A Vsquez

Izvršni direktor kompanije Meta gostovao je u podkastu "Cheeky Pint" kod voditelja i suosnivača kompanije Stripe Džona Kolisona. Sa njim je bio i glavni direktor za veštačku inteligenciju Aleksandr Vang, a razgovarali su o budućnosti tehnologije. Kako tradicija podkasta nalaže, razgovor se odvijao uz pivo. Zakerberg je čak sam doneo bure svežeg Ginisa iz Dublina kako bi počastio ekipu u studiju.

Trenutak koji je zapalio internet

Kada je kamera uhvatila trenutak u kom pije poznato tamno pivo, stvari su postale zanimljive. Snimak od dvanaest sekundi prikazuje kako polako uzima gutljaj, mućka piće po ustima, a zatim pravi pomalo zgađenu facu i odguruje čašu što dalje od sebe.

Korisnici društvene mreže X brzo su uočili ovaj detalj. Video se proširio brzinom munje, a brojni su komentarisali kako šef Mete uopšte ne izgleda kao ljubitelj ovog irskog klasika, piše NY Post. Nije trebalo dugo da se internet priseti starih šala na račun Zakerbergovog ponašanja. Mnogi ga već godinama zezaju da izgleda kao robot koji tek uči kako da bude čovek, a ovaj nespretsni trenutak sa pivom samo je dolio ulje na vatru.

"Mark Zakerberg koji se pretvara da uživa u Ginisu je moja nova omiljena stvar", napisao je jedan korisnik.

Drugi su išli korak dalje u analiziranju njegovih pokreta, tvrdeći da izgleda kao neko ko samo sledi uputstva. Jedan korisnik našalio se kako bi veštačka inteligencija bila uverljivija od njega u ispijanju piva.

"Zak pije Ginis kao da prvi put testira ljudsku hranu", dodao je treći korisnik.

Šef Mete odgovorio na prozivke

Komentari na račun njegovog izraza lica nisu prestajali da stižu. Neki su komentarisali kako se pokvario čim je pokušao da uradi nešto ljudski, dok su ga drugi branili objašnjavajući da je Ginis jednostavno ukus koji se stiče i ne odgovara svima. Sama objava stigla je i do glavnog aktera ove priče. Zakerberg je odlučio da odgovori na jednu od objava i prekine nagađanja o tome šta mu se vrzmalo po glavi.

"To je samo moje lice", kratko je odgovorio milijarder.

Iako su raspravljali o ulaganjima teškim stotine milijardi i velikim planovima za veštačku inteligenciju, dvosatni razgovor potpuno je zasenio jedan jedini gutljaj.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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