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Iako je njihov brak službeno okončan razvodom, ali holivudski glumac i reditelj Ben Aflek pokazao je da prema bivšoj supruzi Dženifer Lopez i dalje gaji golemo profesionalno i lično poštovanje. Gostujući u novoj epizodi podkasta "The Moment with Jorge and Paola Ramos", 54-godišnji oskarovac bez ustezanja je otvorio dušu o muzičkoj i filmskoj divi, otkrivši koliko je bio impresioniran njenom neumoljivom disciplinom.

Pogledajte u galeriji Dženifer Lopez i Bena Afleka:

Dženifer Lopez i Ben Aflek odredili konačan datum razvoda Foto: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Ona je verovatno najvrednija osoba koju sam u životu upoznao. Ja sam uvek smatrao da naporno radim, ali kad bih nju posmatrao izbliza, pomislio bih: 'Vau, čoveče, ovo je stvarno neverovatno'", iskreno je priznao Ben Aflek.

Glumac je istakao kako je javnost često potcenjivala prepreke kroz koje je Dženifer Lopez morala da prođe kao latino žena u nemilosrdnoj industriji zabave.

"Da biste doista razumeli Dženifer Lopez, morate shvatiti da je ona istinska pionirka. Radila je stvari kada su joj govorili da su one nemoguće i da nije dobrodošla, i sve je to probila čistom snagom volje. Kada bi joj postavili prepreke, ona bi iskoristila društvene mreže kako bi dokazala: 'Gledajte, postoji publika za mene i za ono što radim'. U sportu, recimo kod skokova u vodu, olimpijci dobijaju koeficijent težine – za sve što je ona postigla trebalo bi joj dati četvorostruki koeficijent", slikovito je opisao glumac.

Dvostruka merila i stalne kritike

Aflek se osvrnuo i na činjenicu da je njegova bivša supruga u medijima i na društvenim mrežama često bila meta oštrih i nepravednih komentara.

Ben Aflek, Dženifer Lopez
Ben Aflek, Dženifer Lopez Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Privatne stvari na stranu, kada je reč o njenoj profesiji, mislim da je ona i dalje izložena tolikoj količini kritika u kojima se jasno oseća podsvesno dvostruko merilo. Neizmerno poštujem njena postignuća jer je uvek govorila: 'Čak i ako niko drugi ne veruje u mene, ja ću se kladiti na samu sebe'. Riskirala je sopstveni novac, ulagala i ponašala se kao pravi preduzetnik, a postigla je spektakularan uspeh", naglasio je.

Podsetimo, par koji je bio veren početkom 2000-ih ponovo je obnovio romansu i venčao se 2022. godine, ali je nakon dve godine braka usledio razvod. Uprkos emotivnom razlazu, nastavili su profesionalnu saradnju na filmu "Kiss of the Spider Woman", a Aflek je zaključio kako mu je druženje sa njom i njenom porodicom pružilo životne lekcije koje nikada neće zaboraviti.

(Kurir.rs/Tportal)

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Pogledajte video: Dženifer Lopez u venčanici

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Dženifer Lopez u venčanici Izvor: instagram/chrisappleton1