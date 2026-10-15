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Londonska eskort dama i dominatriks Ejmi Vajld (25) otkrila je da joj muškarci plaćaju i do 500 funti po satu kako bi ih vređala, ismevala njihov izgled i u potpunosti preuzela kontrolu nad njima.



Ona tvrdi da pojedini klijenti uživaju u tome da ih ponižava zbog veličine njihovog polnog organa, dok drugi žele da se potpuno prepuste njenim pravilima i naredbama. Kako kaže, među njima ima i muškaraca koji na poslu obavljaju veoma odgovorne funkcije, ali tokom susreta žele da se oslobode pritiska i prestanu da donose odluke.

Foto: Instagram

„Sada imam prilično dobru rutinu. Veoma sam ljubazna prema njima, oni mi daju novac, a onda im kažem: ‘Idi pod tuš’“, ispričala je Ejmi.

Kako je objasnila, atmosfera se menja čim klijent uđe u tuš-kabinu.

„Dok se tuširaju, promenim pristup i kažem: ‘U redu, na kolena. Poljubi mi stopala.’ Moji klijenti vole kada im se smejem zbog toga što imaju mali penis“, rekla je ona.

Direktori i advokati žele da na nekoliko sati prepuste kontrolu

Ejmi, koja na Instagramu ima više od 78.000 pratilaca, smatra da muškarci iz različitih razloga traže ovakvu vrstu iskustva.

Nekima je samo vređanje dovoljno da bi uživali u susretu, dok drugi žele da ona preuzme potpunu kontrolu nad situacijom.

Prema njenim rečima, među tim klijentima često su ljudi sa stresnim i zahtevnim poslovima, poput direktora kompanija i advokata, koji su svakodnevno primorani da donose važne odluke.

Foto: Instagram



Kada dođu kod nje, žele upravo suprotno – da neko drugi odlučuje umesto njih.

„Mnogi od njih vole da se pretvaraju da su psi. To su uglavnom ljudi koji imaju odgovorne poslove ili su pod velikim stresom. Samo žele da isključe mozak“, objasnila je Ejmi.

„Zaista ne moraju ni o čemu da razmišljaju. Sve što treba da urade jeste da rade ono što im se kaže. I to je sve.“

Od 110 do 500 funti po satu

Iako tokom susreta preuzima dominantnu ulogu, Ejmi tvrdi da se njen poslovni karakter ne prenosi nužno u privatni život. Čim se termin završi, vraća se svom uobičajenom ponašanju i prema redovnim klijentima ponovo je prijateljski nastrojena.

Kako je njena popularnost rasla, povećavale su se i cene njenih usluga.

Danas za sat vremena naplaćuje 500 funti, ne računajući dodatne usluge. Kada je tek počela da se bavi ovim poslom, cena je bila oko 110 funti.

Veliki preokret dogodio se kada je počela da objavljuje sadržaj na platformi OnliFans, nakon čega je, kako tvrdi, broj upita naglo porastao.

„Trenutno naplaćujem 500 funti, bez dodatnih usluga, dok sam na početku tražila samo 110 funti“, rekla je.

„Čim sam počela da radim na OnliFansu, broj upita je neverovatno porastao. Bilo je potpuno ludo.“

Kako više nije mogla da primi sve zainteresovane klijente, odlučila je da poveća cenu.

„Pomislila sam: ‘Onda mogu i više da naplaćujem, jer ne mogu svima da posvetim vreme.’ I uspela sam da nastavim sa podizanjem cena. Sjajno“, ispričala je.

U privatnom životu je potpuno drugačija

Ejmi iz Londona kaže da broj termina koje prihvata zavisi od njenog raspoloženja i toga kako se oseća, a ne od unapred utvrđenog dnevnog rasporeda.

Iako je posao zahteva da bude samouverena, dominantna i otvorena, tvrdi da je u privatnom životu mnogo mirnija i povučenija.

„Na poslu moram da budem malo ekstrovertnija. U privatnom životu to nije toliko izraženo“, objasnila je.

„Uživo sam tiša i nisam toliko hiperaktivna. Jednostavno volim da budem sama sa sobom.“

Kako kaže, prelazak iz jednog raspoloženja u drugo nije joj težak, a slično iskustvo imala je i dok je radila kao konobarica.

„I tada morate da budete malo otvoreniji prema ljudima, tako da je princip isti. Na poslu volim da kontrolišem ono što se dešava i zato preuzimam inicijativu. Moram da budem odlučna. U privatnom životu to nije slučaj“, zaključila je Ejmi.