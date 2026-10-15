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Brit Ekland bila je Bondova devojka, glumica i jedna od najprepoznatljivijih lepotica sedamdesetih, ali njen ljubavni život punio je novinske stupce gotovo jednako kao i filmske uloge. Među muškarcima koji su obeležili njen život bio je Rod Stjuart, sa kojim je provela gotovo dve i po godine. Dok je njihova veza trajala, Ekland je verovala da će je rok zvezda odvesti pred oltar. Umesto venčanja, usledio je bolan raskid, a ljubavna priča dobila je neočekivani sudski epilog.

Pogledajte u galeriji fotografije Brit Ekland:

1/6 Vidi galeriju Brit Ekland Foto: Profimedia

Bila je to romansa koja je spajala holivudski glamur i rokenrol, a njen rasplet pretvorio se u jednu od zapaženijih ljubavnih i pravnih priča s kraja sedamdesetih. Dok je Rod Stjuart nizao muzičke uspehe i uživao reputaciju velikog zavodnika, Brit Ekland pokušavala je da pronađe svoje mesto uz njega, uverena da njihova veza vodi ka zajedničkoj budućnosti. Umesto venčanja, dočekali su ih neverstvo, bolni razgovori i zahtev za milionskom odštetom.

Upoznala ih je Džoan Kolins

Brit Ekland je početkom 1975. već bila međunarodno poznata glumica. Publika ju je pamtila po ulozi Bondove devojke Meri Gudnajt u filmu "Čovek sa zlatnim pištoljem" iz 1974. godine, a iza sebe je imala i brak sa glumcem Piterom Selersom, sa kojim je dobila ćerku Viktoriju.

Brit Ekland, Rod Stjuart Foto: Profimedia

Roda Stjuarta upoznala je početkom marta 1975. u Los Anđelesu, a posredovala je glumica Džoan Kolins. Stjuart je tada bio na vrhuncu muzičke karijere, a njegov status rok zvezde pratio je i glas muškarca koji teško odeleva ženskoj pažnji.

Privlačnost između njih bila je snažna i veza se brzo razvila. Ekland se preselila u Stjuartov svet, putovala sa njim, pratila ga na turnejama i učestvovala u njegovoj svakodnevici. Zajedno su živeli u Holivudu, a fotografije slavnog para redovno su punile novinske stupce.

Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Za Ekland to nije bila samo prolazna romansa. Bila je zaljubljena i verovala je da će se njihova veza završiti brakom. Stjuart, međutim, nije bio spreman na takvu obavezu. U svojoj autobiografiji objavljenoj 2012. priznao je da je znao kako Ekland očekuje brak, dok on nije nameravao da se tako brzo skrasi. Shvatio je da ju je povredio jer nisu imali jednake planove za budućnost.

Tužba od 15 miliona dolara

Njihova veza završila se 1977. godine, nakon što je Ekland saznala da se Stjuart viđa sa drugim ženama. Među onima sa kojima je tada povezivan u medijima pominjala se i Liza Tredvel. Ekland nije želela samo da okrene novu stranicu. Smatrala je da je tokom zajedničkog života ulagala mnogo vremena i energije u Stjuartov život i karijeru, dok je njen sopstveni profesionalni put zbog te veze trpeo.

Brit Ekland Foto: Profimedia

U septembru 1977. podnela je tužbu protiv pevača u Kaliforniji. U zahtevu je tražila milionsku odštetu, a iznosi navedeni u tadašnjim medijskim izveštajima nisu bili sasvim jednaki. "The Washington Post" je u septembru izvestio da je Ekland tražila 21 milion dolara, dok je u izveštaju o zaključenju slučaja u januaru 1978. navedeno da je tužbom tražila 15 miliona dolara.

Glumica je tvrdila da je doprinela Stjuartovom uspehu i optužila ga za prevaru i obmanu. Prema sudskim navodima njihova je veza u početku ličila na ljubavnu bajku, sve dok nije saznala da se viđa sa drugom ženom. U pozadini spora bilo je i pitanje finansijskih prava nevenčanih partnera. Ekland je smatrala da joj pripada naknada za doprinos zajedničkom životu i karijeri muškarca sa kojim je godinama živela.

Stjuart je, međutim, imao sasvim drugačiju verziju njihove veze. U sudskom iskazu naveo je da je i pre Ekland živeo sa drugim ženama, ali da nijedna od njih nije tražila deo njegove imovine. Odbacio je i njene tvrdnje da je imala značajnu ulogu u njegovom profesionalnom uspehu. Slučaj je izazvao veliko interesovanje medija, ali do suđenja na kom bi se odlučivalo o svim navodima ipak nije došlo.

Rod Stjuart Foto: Kurir/T. T.

U januaru 1978. objavljeno je da je tužba odbačena na zadovoljstvo svih uključenih. Stjuartov portparol potvrdio je da je postignuta nagodba, dok je pevač tvrdio da nagodba nije uključivala nikakvu isplatu novca.

Verovala da je napisao pesmu za nju

Ljubavna priča Ekland i Stjuarta nije ostala zapamćena samo po raskidu i sudskom sporu. Uz njih se godinama povezivala i pesma "You're in My Heart (The Final Acclaim)", koju je Stjuart objavio 1977. godine. Ekland je bila uverena da je pesma posvećena upravo njoj. U kasnijim intervjuima govorila je o njihovoj vezi sa velikom strašću, opisujući zaljubljenost u Stjuarta kao neverovatno iskustvo. Tvrdila je da su bili gotovo opsednuti jedno drugim.

U razgovoru za "The Guardian" 2007. godine Ekland je direktno govorila o pesmi i uverenju da ju je Stjuart napisao za nju. Ali pevač je posle ponudio drugačije objašnjenje. U knjizi "Classic Rock Stories" Tima Morsa Stjuart je rekao da pesma nije bila posvećena samo Ekland, nego da je bila nadahnuta sa više žena iz njegovog života, kao i njegovom ljubavlju prema fudbalu.

U tekstu pesme pominju se njegovi omiljeni fudbalski klubovi, a Stjuart je objasnio da je reč o kombinaciji ljubavi prema ženama, fudbalu i Škotskoj. Za Ekland je, čini se, pesma ipak imala posebno značenje. Bez obzira na to šta je autor posle govorio, ona je u njoj prepoznavala deo njihove zajedničke priče.

Nakon raskida oboje su krenuli dalje

Nakon završetka veze sa Ekland, Stjuart se 1979. oženio Alanom Hamilton, sa kojom je dobio dvoje dece. Njihov brak završio se razvodom 1984. godine. Ekland se, pak, u svojoj autobiografiji "True Britt", objavljenoj 1981., otvoreno osvrnula na ljubavne odnose koji su obeležili njen život, uključujući i vezu sa Stjuartom. Pisala je o njegovom neverstvu i bolnom završetku njihove romanse.

Brit Ekland Foto: Profimedia

U kasnijim osvrtima nije skrivala koliko ju je veza pogodila, ali je istovremeno jasno davala do znanja da je bila reč o periodu intenzivnih emocija i snažne privlačnosti. Govorila je i o tome koliko se žrtvovala zbog muškaraca u svom životu, zaključujući da to ne bi preporučila drugima.

(Kurir.rs/Net.hr)

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