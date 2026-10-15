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Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno su sklona preteranom analiziranju budućnosti i stvaranju scenarija koji se možda nikada neće ostvariti.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Device vole da imaju stvari pod kontrolom, pa njihov um gotovo neprestano analizira ono što se dešava. Ako ih očekuje važan razgovor ili odluka, unapred će razmišljati šta bi druga osoba mogla da kaže, kako bi trebalo da odgovore i šta bi sve moglo da pođe po zlu. Ovakav način razmišljanja često im pomaže da budu dobro organizovane, ali ih istovremeno sprečava da se opuste. Njihov najveći izazov je da prihvate da nije moguće baš sve predvideti.

Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi se često najviše brinu zbog ljudi koje vole. Ako im bliska osoba nekoliko sati ne odgovori na poruku, u njihovoj glavi već može da počne da se razvija čitav niz neprijatnih scenarija. Neizvesnost i velike promene posebno teško podnose, pa čak i kada je sve u najboljem redu mogu da razmišljaju o tome šta bi moglo da se promeni.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Ribe imaju veoma bujnu maštu, što je jedna od njihovih najvećih prednosti, ali ponekad može da ih odvede i u potpuno nepotrebnu brigu. Pred važnu odluku u glavi mogu da prođu kroz desetine mogućih ishoda. U stanju su čak i unapred da se rastuže zbog situacije koja se možda nikada neće dogoditi. Iako često i same shvataju da su otišle predaleko u razmišljanju, nije im uvek lako da prekinu taj začarani krug.

(Kurir.rs/Žena)

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Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz