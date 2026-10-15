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Vest da je srpska manekenka Slađana Tesla pronađena mrtva u svom stanu na Novom Beogradu juče je odjeknula u domaćim medijima. Sada je objavljeno mesto i vreme sahrane.

Ovako je izgledala Slađana Tesla:

Uvek vedrog duha Foto: instagram/sladjanatesla, Damir Dervišagić

Srpska manekenka Slađana Tesla je pronađena mrtva u svom stanu na Novom Beogradu. Njena sahrana biće održana u petak, 16.10., na Novom groblju na Bežaniji u 14.30 časova.

Proslavljena bivša manekenka dugo se borila s posledicama moždanog udara koji je pre desetak godina preživela, otkrio je za Kurir njen dugogodišnji bliski prijatelj.

- Slađana je pre desetak godina pretrpela težak moždani udar, koji je jedva preživela i dugo se borila s posledicama. Kada se to desilo, pronašli su je u istom stanu bez svesti, ali je zbog brze reakcije lekara sprečena tragedija, što ovoga puta, nažalost, nije bio slučaj - kaže za Kurir prijatelj bivše manekenke.

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Ovde je živela Slađana Tesla Foto: Kurir, YouTube/EXPLOZIV/PRVA

Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvezde domaće modne scene.

Kako prenose domaći mediji, telo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 sati. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.

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