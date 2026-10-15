Istetovirala celo telo i lice, odstranila nos i stavila rogove: Njena pojava izaziva jezu, a ovako je izgledala pre 5 godina
- Toksi iz Belgije pokazala je kako je izgledala pre pet godina, pre nego što je telo i lice prekrila tetovažama i ugradila implante nalik rogovima.
- Otvoreno je govorila i o uklanjanju spoljašnjeg dela nosa, koji je opisala kao najteži zahvat, uz oporavak od oko osam nedelja.
Duga plava kosa, ružičasti karmin i zlatne minđuše - tako je izgledala Toksi iz Belgije pre nego što je počela da menja svoje telo tetovažama i brojnim zahvatima. Fotografija iz 2019. godine, koju je podelila na Instagramu, pokazala je koliko se njen izgled promenio i pokrenula raspravu među pratiocima.
Pogledajte u galeriji kako izgleda:
Toksi, koja na mrežama koristi ime Toxii, otvoreno govori o svojim telesnim modifikacijama. Lice i veliki deo tela prekrila je tetovažama, u čelo je ugradila implante nalik rogovima, a među promenama o kojima je pričala nalazi se i uklanjanje spoljašnjeg dela nosa, takođe je stavila i rogove.
Fotografija iz prošlosti izazvala brojne komentare
Razlika između stare fotografije i kasnijih objava posebno je privukla pažnju ljudi koji je prate. Nekadašnju plavu kosu zamenila je crnom, dok su tetovaže i implanti potpuno promenili konture i izgled njenog lica.
Pored toga, Toksi ima razdvojen jezik, a govorila je i o tetoviranju jezika i beonjača. Upravo je poređenje sa ranijim izgledom izazvalo pitanja o tome zašto se odlučila na toliko promena.
Za nju, međutim, odgovor nije u pokušaju da dostigne uobičajene ideale lepote. Objašnjavajući svoju motivaciju, rekla je:
- Volim da budem nesavršena i mislim da nas nesavršenosti čine jedinstvenima.
Uklanjanje nosa opisala kao najbolniji zahvat
O svojoj transformaciji razgovarala je i sa umetnikom Devonom Rodrigezom, poznatim po portretima ljudi koje upoznaje na javnim mestima. Kada ju je pitao o bolu tokom oporavka, izdvojila je uklanjanje nosa.
- Mislim da je uklanjanje nosa bilo najgore - odgovorila je.
Prema njenim rečima, zarastanje je trajalo približno osam nedelja. Implante na čelu, iako vizuelno veoma upadljive, nije opisala kao podjednako bolno iskustvo.
„Sve delove tela čuvam u malim teglama“
Razgovor je doneo i neobičan detalj o tome šta je uradila nakon zahvata. Rodrigeza je zanimalo da li je sačuvala odstranjeni deo nosa, a Toksi mu je odgovorila:
- Sve delove svog tela imam u malim teglama.
Taj odgovor izazvao je dodatnu pažnju, uz već brojne komentare o njenom izgledu. Dok je nekima bilo teško da razumeju zbog čega bi sačuvala odstranjene delove tela, drugi su i to posmatrali kao deo njenog ličnog odnosa prema promenama kroz koje je prošla.
Jedni je kritikuju, drugi podržavaju
Ispod fotografija našli su se komentari ljudi koji smatraju da je ranije izgledala lepše, ali i poruke onih koji podržavaju njen izbor. Pojedini pratioci pitali su se da li je promene trebalo praviti sporije i ostaviti više vremena između zahvata.
Bilo je, međutim, i drugačijih reakcija.
„Lepa pre i posle“, napisao je jedan pratilac, dok je drugi poručio da mu je i dalje veoma lepa.
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