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Duga plava kosa, ružičasti karmin i zlatne minđuše - tako je izgledala Toksi iz Belgije pre nego što je počela da menja svoje telo tetovažama i brojnim zahvatima. Fotografija iz 2019. godine, koju je podelila na Instagramu, pokazala je koliko se njen izgled promenio i pokrenula raspravu među pratiocima.

Pogledajte u galeriji kako izgleda:

1/9 Vidi galeriju Toksi - kraljica tame Foto: Printscreen/Instagram/toxii.bodymod

Toksi, koja na mrežama koristi ime Toxii, otvoreno govori o svojim telesnim modifikacijama. Lice i veliki deo tela prekrila je tetovažama, u čelo je ugradila implante nalik rogovima, a među promenama o kojima je pričala nalazi se i uklanjanje spoljašnjeg dela nosa, takođe je stavila i rogove.

Fotografija iz prošlosti izazvala brojne komentare

Razlika između stare fotografije i kasnijih objava posebno je privukla pažnju ljudi koji je prate. Nekadašnju plavu kosu zamenila je crnom, dok su tetovaže i implanti potpuno promenili konture i izgled njenog lica.

Pored toga, Toksi ima razdvojen jezik, a govorila je i o tetoviranju jezika i beonjača. Upravo je poređenje sa ranijim izgledom izazvalo pitanja o tome zašto se odlučila na toliko promena.

Toksi istetovirala celo telo i lice, odstranila nos Foto: Printscreen/Instagram/toxii.bodymod

Za nju, međutim, odgovor nije u pokušaju da dostigne uobičajene ideale lepote. Objašnjavajući svoju motivaciju, rekla je:

- Volim da budem nesavršena i mislim da nas nesavršenosti čine jedinstvenima.

Uklanjanje nosa opisala kao najbolniji zahvat

O svojoj transformaciji razgovarala je i sa umetnikom Devonom Rodrigezom, poznatim po portretima ljudi koje upoznaje na javnim mestima. Kada ju je pitao o bolu tokom oporavka, izdvojila je uklanjanje nosa.

- Mislim da je uklanjanje nosa bilo najgore - odgovorila je.

Prema njenim rečima, zarastanje je trajalo približno osam nedelja. Implante na čelu, iako vizuelno veoma upadljive, nije opisala kao podjednako bolno iskustvo.

„Sve delove tela čuvam u malim teglama“

Foto: Printscreen/Instagram/toxii.bodymod

Razgovor je doneo i neobičan detalj o tome šta je uradila nakon zahvata. Rodrigeza je zanimalo da li je sačuvala odstranjeni deo nosa, a Toksi mu je odgovorila:

- Sve delove svog tela imam u malim teglama.

Taj odgovor izazvao je dodatnu pažnju, uz već brojne komentare o njenom izgledu. Dok je nekima bilo teško da razumeju zbog čega bi sačuvala odstranjene delove tela, drugi su i to posmatrali kao deo njenog ličnog odnosa prema promenama kroz koje je prošla.

Jedni je kritikuju, drugi podržavaju

Foto: Printscreen/Instagram/toxii.bodymod

Ispod fotografija našli su se komentari ljudi koji smatraju da je ranije izgledala lepše, ali i poruke onih koji podržavaju njen izbor. Pojedini pratioci pitali su se da li je promene trebalo praviti sporije i ostaviti više vremena između zahvata.

Bilo je, međutim, i drugačijih reakcija.

„Lepa pre i posle“, napisao je jedan pratilac, dok je drugi poručio da mu je i dalje veoma lepa.

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