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Audio-snimak poziva američkoj hitnoj službi 911, koji je uputio Zak Hikerson, otkrio je detalje njegovih očajničkih pokušaja da spase glumicu Hejden Panetijer, nakon što ju je u avgustu pronašao bez svesti u jednom stanu u Grinvilu, u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini.

Glumica, poznata po ulogama u serijama „Nešvil“ i „Heroji“, privremeno je boravila u tom stanu, iznajmljenom preko platforme Airbnb, kada je 16. avgusta preminula u 36. godini.

„O, Bože, o, moj Bože! Da li treba da joj radim reanimaciju ili nešto slično?“, čuje se kako Zak pita u snimku poziva, do kojeg su došli ABC njuz i CBS njuz.

Zak je brat Brajana Hikersona, koji je bio u vezi sa glumicom sa prekidima.

Foto: AdMedia / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Ona je bez svesti“: Dramatični trenuci zabeleženi na snimku





Tokom razgovora sa operaterom, Zak je objasnio da je upravo stigao u stan nakon povratka iz crkve. Naveo je da se i Brajan nalazio u stanu.

„On se probudio, a njegova devojka... ona je bez svesti“, rekao je Zak, prenose američki mediji.

Operater ga je zatim zamolio da pronađe defibrilator, ali Zak nije uspeo da ga pronađe. Kada su ga pitali da li Hejden diše, odgovorio je:

„Ne, mislim da ne.“

„U redu, moramo da počnemo sa reanimacijom“, rekao mu je operater. „Objasniću vam kako da je izvodite, važi? Počećemo sa davanjem udaha. Potrebno je da je položite ravno na leđa i uklonite sve što joj se nalazi ispod glave.“

Zak je počeo da primenjuje postupak oživljavanja, dok ga je operater upućivao da broji kompresije grudnog koša. Nastavio je sa pokušajima reanimacije sve dok nisu stigle hitne službe i preuzele postupak, navodi se u audio-snimku.

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U stanu pronađen lek koji se koristi kod predoziranja opioidima

Dan nakon smrti glumice, izvor je za magazin „Pipl“ izjavio da je na mestu događaja pronađen nalokson, poznat i pod nazivom Narcan. Ovaj lek koristi se za brzo poništavanje dejstva opioida u hitnim, potencijalno smrtonosnim situacijama.

Prema policijskom izveštaju, Brajan je navodno policajcima pokazao „kesu sa lekovima“ koje je glumica uzimala. Američka Uprava za suzbijanje narkotika (DEA) uključila se u istragu, a njeni pripadnici su, prema navodima izvora magazina „Pipl“, pretresli glumičin dom devet dana nakon njene smrti, tražeći dokaze o eventualnoj povezanosti sa ilegalnim tržištem droge. Nijedan od braće Hikerson nije optužen za krivično delo povezano sa smrću glumice.

Advokat Brajana Hikersona, Sloun Elis, oglasio se saopštenjem 20. avgusta.

„Smrt Hejden i dalje je predmet istrage i važno je dozvoliti da se ona nesmetano nastavi. Kao što je već javno saopšteno, policija je potvrdila da nema znakova nasilne smrti. Iz poštovanja prema Hejdeninim najbližima i istrazi koja je u toku, u ovom trenutku nećemo davati dodatne komentare“, navedeno je u saopštenju.

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Uzrok smrti otkriven više od mesec dana kasnije

Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil saopštila je da je poziv hitnoj službi primljen oko 13.51 čas po lokalnom vremenu, na dan glumičine smrti.

Kada su stigli na lice mesta, pripadnici hitnih službi zatekli su Hejden u stanju srčanog zastoja. Pokušali su da je reanimiraju, ali je smrt glumice zvanično proglašena u 14.32 časa.

Dana 22. septembra utvrđeno je da je uzrok smrti toksično dejstvo fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, metokarbamola i kvetiapina. Smrt je okarakterisana kao nesrećan slučaj.

Iza sebe ostavila ćerku koju je dobila sa Vladimirom Kličkom

Hejden Panetijer iza sebe je ostavila jedino dete, ćerku Kaju, koju je dobila 2014. godine sa tadašnjim verenikom, ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

Par je zajedno odgajao devojčicu tokom prve četiri godine njenog života, ali je glumica 2018. godine donela, kako je kasnije opisala, izuzetno tešku odluku da Kličku prepusti puno starateljstvo nad njihovom ćerkom.

O toj odluci govorila je tri meseca pre smrti, gostujući u podkastu „On Pर्पose“ Džeja Šetija. Tom prilikom odbacila je tvrdnje da se odrekla ćerke ili da ju je napustila.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Ben Dome/Bret Thompsett / Pacific coast news / Profimedia

U periodu kada je Vladimir Kličko dobio puno starateljstvo, glumica je potražila stručnu pomoć zbog alkoholizma, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i postporođajne depresije.

„Sama pomisao da bi neko mogao da veruje da bih tek tako dala svoje dete i bila potpuno mirna zbog toga slama mi srce. Istina je potpuno suprotna“, rekla je Hejden.

Dodala je da postoji pogrešno uverenje da je u prošlosti bila primoravana na lečenje.

„Mislim da je jedna od zabluda to što ljudi veruju da sam ranije bila prisiljavana na lečenje, a zapravo sam upravo ja bila ta koja je tražila pomoć“, objasnila je glumica.