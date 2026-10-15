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Žena koja tvrdi da ju je Rasel Brend silovao u hotelskoj sobi izjavila je policiji da joj je njegovo telo bilo „zmijoliko i odvratno“, čulo se na suđenju britanskom komičaru, koji se suočava sa optužbama za seksualne zločine nad šest žena.

Brend (51) optužen je da je šest žena prisiljavao na seksualne odnose, kao i da ih je ljubio i dodirivao bez pristanka, u okviru, kako se navodi, opsesivne namere da spava sa 5.000 žena. Tužilaštvo tvrdi da je žene iskorišćavao u periodu od 1999. do 2009. godine kako bi zadovoljio svoj, kako je opisano, nezasiti seksualni apetit.

Neke od žena koje su ga optužile tvrde da im se smejao nakon što su pokušale da odbiju njegove nasrtaje, dok se pojedini članovi njegovog okruženja suočavaju sa kritikama zbog toga što navodno nisu intervenisali. Brend je negirao tri optužbe za silovanje, tri za seksualni napad i jednu za nepristojan napad na ukupno šest žena.

Rasel Brend Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Uplašila sam se kada je počeo da se skida“

Jedna od žena koja ga je optužila tvrdi da ju je Brend prikovao za krevet i silovao u hotelskoj sobi nakon konferencije Laburističke partije u Bornmutu 1999. godine.

Prema njenom iskazu policiji, u početku je čak pomislila da je komičar homoseksualac. Ispričala je da je Brend u hotelskoj sobi skinuo majicu, ali da nije bio potpuno nag. Na sebi je, kako je navela, imao kratke pantalone ili donji veš.

„Imao je pantalone ili šorts, mislim da je bio šorts ili donji veš. Ne znam kako biste to nazvali, one sićušne gaćice, poput kupaćih gaćica“, rekla je žena.

Navela je da je bila zatečena i šokirana dok se Brend vrzmao po sobi i sedeo na krevetu.

„Malo sam se ukočila i pomislila: ‘Zašto si skinuo odeću?’ A on mi je rekao: ‘U redu je, ja sam jednostavno takav, ne brini... Kod kuće sam uglavnom nag’“, ispričala je.

Žena je tvrdila i da je Brend izašao iz toaleta bez majice, šepurio se po sobi i pravio smešne pokrete, nalik nojevom hodu, poput lika Bejzila Faultija iz britanske humorističke serije „Fawlty Towers“.

„Njegovo telo mi je delovalo prilično zmijoliko i odvratno. Bilo mi je muka, ako ćemo iskreno“, navela je u iskazu.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

„Naterao me je da ga fotografišem, a onda me je silovao“

Žena je policiji rekla da se osećala uplašeno nakon što ju je Brend, kako tvrdi, primorao da ga fotografiše svojim fotoaparatom, pre nego što ju je silovao.

„Fotografisala sam ga svojim fotoaparatom – naterao me je da to uradim. Bila sam uplašena. Sećam se da sam pomislila: ‘Šta sam, pobogu, sebi ovo dozvolila?’ A onda me je silovao“, ispričala je.

Prema njenim rečima, Brend ju je gurnuo na krevet i skinuo joj pantalone. Pokušala je da ga spreči da je ljubi, a opisala ga je kao veoma teškog. Navela je da je u jednom trenutku imala osećaj kao da se mentalno udaljila od onoga što se dešava.

„Znam da sam rekla ne“, istakla je.

Dodala je da nije znala da li da viče ili vrišti i da nije mogla čak ni da diše.

Foto: Instagram/russellbrand

Sud je čuo i da joj je Brend nakon incidenta rekao da mora da se vrati majci

Prema iskazu, komičar je narednog dana prijatelju rekao da hitno moraju da napuste stan u kojem su boravili u Bornmutu. Navodno je priznao da je situacija postala napeta i izmakla kontroli, kao i da je možda otišao predaleko.

Žena je nakon navodnog napada počela da ima noćne more zbog straha da je ostala trudna. Nije bila sigurna ni da li je Brend koristio kondom.



Tužiteljka Riel Karmi-Džouns izjavila je pred sudom da je Brend „seksualni predator“ koji je bio „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“.

Prema njenim rečima, žene su policiji govorile da se ponašao detinjasto, očekujući da mu svaka želja bude ispunjena.

Navodni napadi dogodili su se u periodu kada je Brendova popularnost bila u usponu. Tužilaštvo tvrdi da je žene napadao na različitim mestima, uključujući njihova radna mesta, toaletnu kabinu u baru i sopstveni dom.

Foto: Printscreen YouTube

Optužbe za napade u toaletima i na radnom mestu

Jedna od žena koja ga je optužila radila je na televiziji MTV u vreme navodnog incidenta 2001. godine.

Ona je, kako se čulo na suđenju, pokazivala Brendu gde se nalaze toaleti kada ju je uhvatio za ruku. Navodno ju je pogledom koji je opisan kao očajnički i divlji pozvao da uđe sa njim u toalet.

Prema tvrdnjama tužilaštva, žena je uspela da se otrgne i oslobodi njegovog stiska. Drugi navodni incident dogodio se u julu 2004. godine, kada je Brend, prema optužbama, nasrnuo na ženu i zgrabio je za grudi dok su razgovarali o rijaliti programu „Veliki brat“ u jednom baru u londonskoj četvrti Soho.

Tužilaštvo tvrdi da je komičar imao širok, neobičan osmeh na licu, a žena je navela da ju je snažno povukao prema toaletu i tamo je prisilio na oralni seksualni čin, uprkos tome što mu je rekla da to ne želi.

„Navodno joj je odgovorio: ‘Ma daj, nemoj da kvariš zabavu, pa želiš to’ ili nešto slično“, prenela je tužiteljka.

Još jedna žena, koja je 2004. ili 2005. godine radila na radio-stanici, optužila je Brenda za seksualni napad nakon što je izašla iz jedne prostorije na poslu.

Prema njenom iskazu, on ju je zatim ljubio „trapavo i agresivno“, a potom je grubo, brzo i mahnito dodirivao po telu, grudima, bokovima i zadnjici.

Žena je rekla da je pogledom tražila pomoć od članova njegovog okruženja, nadajući se da će intervenisati, ali da niko od njih navodno nije reagovao.

Sud je takođe čuo da se Brend jednoj od žena izvinio nakon što mu je rekla da se prema njoj ponašao „kao prema životinji“ tokom navodnog silovanja.

Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia

Upoznala ga nakon nastupa u Londonu, a potom otišla u njegov dom

Peta žena upoznala je Brenda 2009. godine, nakon što je sa prijateljicom gledala njegov nastup u londonskom pozorištu Hammersmith Apollo.

Prema njenim tvrdnjama, komičar joj je rekao da su njegove godine za seksualne partnerke u rasponu „od 16 godina do smrti“.

Nakon toga pozvana je u bar iza scene, gde su se ljubili i učestvovali u seksualnom odnosu utroje.

Žena je tvrdila da je narednog dana otišla u njegov dom, gde joj je Brend rekao: „Kosa ti čudno miriše.“

Navodno ju je potom naterao da se istušira i opere kosu, dok ju je posmatrao kroz staklenu tuš-kabinu.

Tužiteljka je navela da su njih dvoje kasnije u spavaćoj sobi imali seksualni odnos na koji je žena pristala, ali da je Brend nakon toga naglo promenio ponašanje. Prema optužbama, okrenuo ju je na stomak i postavio na sve četiri, a zatim je analno penetrirao bez njenog pristanka. Nakon toga joj je, kako se čulo na suđenju, rekao da „počisti nered koji je napravila“.

Šesta žena tvrdi da je od nje tražio masažu

Šesta žena radila je za televiziju Kanal 4 kada je upoznala Brenda tokom snimanja jednog projekta.

Prema njenim rečima, obaveštena je da je komičar „nezadovoljan“ i da se situacija neće popraviti ukoliko mu ne pruži masažu.

Na sudu je izneto da je Brend potom prišao stolici na kojoj je sedela i spustio glavu direktno u predelu njenih prepona.

Brend negira sve optužbe koje mu se stavljaju na teret, uključujući tri tačke za silovanje, tri za seksualni napad i jednu za nepristojan napad. Suđenje se nastavlja.