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U subotu 17. oktobra u 17 sati održava se svečano otvaranje autorske izložbe fotografija „Između stvarnosti i uloge“ vizuelne umetnice Dragane Udovičić u Rančićevoj kući, galeriji Centra za kulturu Grocka. Izložba traje do 3.novembra 2026. godine. U nastavku večeri, u okviru programa XIII „Muzičke bašte“, nastupiće grupa VRELO iz Rume.

U „Danima evropske kulturne baštine“ sa višeznačnom temom „Čuvari nasleđa“, autorska serija fotografija „Između stvarnosti i uloge“ fotografkinje i vizuelne umetnice Dragane Udovičić predstavljena u Rančićevoj kući, spomeniku kulture od velikog značaja za našu zemlju, prikazuje čovekovo trajanje i delanje u svetu pozorišta, ovekovečujući glumačke portretne trenutke tokom predstave:

Foto: Centar za kulturu Grocka

- Dragana Udovičić beleži jedinstvena pozorišna stanja i umetničke izraze u različitim ulogama koje glumci igraju iz večeri u veče, a posmatrač ima priliku da oseti i doživi atmosferu kultnih predstava - uglavnom kroz crno-bele potrtretne fotografije, ali i pojedine koloristički akcentovane i oživljene. Odnos između stvarnosti i uloge predstavlja večiti filozofski, psihološki i umetnički dijalog o tome ko smo i ko postajemo kada igramo određene društvene, profesionalne ili pozorišne zadatke.( Zorica Atić, istoričarka umetnosti/viši kustos).

Foto: Centar za kulturu Grocka

- Od kada znamo za postojanje ljudskog roda, znamo i za činjenicu i fascinaciju onim što nas okružuje. Odatle i iskonska potreba da zabeležimo trenutke koji će služiti nama da ne zaboravimo, a narednim generacijama da spoznaju prošlost. Prošlo je jako mnogo vremena od crteža u pećinama koji predstavljaju prva sećanja tek oformljene vrste, do definicije nove grane umetnosti: fotografije. U skoro 200 godina dugoj istoriji fotografija je zainteresovala mnoge kreativne pojedince i pružila im mogućnost zaustavljanja vremena i čuvanja trenutka. Postoji mnogo vrsta fotografije, ali bez obzira na podvrstu, uvek predstavlja umetnički čin i bezrezervno budi u nama različite emocije koje se prepliću sa onim što je umetnik hteo da kaže. Najveća moć fotografije je zamrzavanje vremena i trenutaka koji pričaju najrazličitije priče, ponekad nas opčine, potčine, nasmeju, probude nostalgiju ili nateraju na suze. Suptilna moć koju svesno ne primećujemo, već mehanički upijamo i reagujemo. Inspiraciju za trenutke tražimo svuda i na svakom mestu, a svakako jedno od najinspirativnijih jeste pozorište. Pozorišni čin je jedinstven i neuhvatljiv, jer sa svakim novim izvođenjem predstava je drugačija, takođe i glumci. Zbog svih svojih posebnosti jedan od najvećih izazova jeste raditi pozorišnu fotografiju. Od fotografisanja proba, kada sekunde odlučuju o dobrom kadru do portreta kada je neophodno pomiriti potrebe modela sa potrebama posla. To je čista ljubav prema onome čime se bavimo. Tako su se ljubav prema pozorištu i fotografiji spojili u autorki, koja je i ovaj put nepogrešivo uklopila lepo i korisno: glumački čin i lepotu trenutka emocije na zadatu temu predstave... (Srđan Obrenović, pozorišni producent).

Foto: Centar za kulturu Grocka

Dragana Udovičić (1977) rođena je u Beogradu. Diplomirala je filmsku i tv kameru na Akademiji umetnosti u Beogradu 2014. godine i stekla zvanje diplomiranog umetnika višemedijske umetnosti. Preko dve decenije se profesionalno bavi fotografijom, radeći za mnoge dnevne novine i magazine. Izlagala je na više zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu i nagrađivana je za svoje fotografije. Snimila je i nekoliko dokumentarnih filmova. Godine 2020. osnovala je svoju agenciju za foto i video produkciju Istrajan studio, a poslednjih šest godina radi kao zvanična fotografkinja Beogradskog dramskog pozorišta i Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Među grupnim izložbama se posebno izdvajaju : „Iz našeg ugla“ u galeriji ArtKorner; izložba sa fotografom Hristom Rusevim iz Bugarske u sklopu projekta „Primenjena nostalgija“ a pod pokroviteljstvom Ministarstva za evropske integracije - u galeriji Narodne banke , u Nišu u Domu Vojske i u Sofiji; izložba „Beograd u vreme korone“ u Domu omladine pod pokroviteljstvom Grada Beograda - Sekretarijata za kulturu.

Od samostalnih izložbi najznačajnije su - „Heaven is a place where nothing ever happens“ - izložba sa portretima glumaca iz pozorišta kao i sa fotografijama iz predstava Beogradskog dramskog pozorišta, januar 2024. u Muzeju primenjene umetnosti; izložba „Pozorište je prečica do ljudske duše"- posvećena Jagošu Markoviću iz predstava koje je režirao u BDP-u, u Centru za kulturu Smederevo, maj 2024; Izložba fotografija - plakata u kampanji „Nulta tolerancija za nasilje nad ženama i devojkama“ u galeriji UK Parobrod, za koju je snimila i kratak film sa rediteljkom Oliverom Miloš Todorović. Živi i radi u Beogradu.

XIII Letnji muzički program „Muzička bašta“ Rančićeve kuće: Ne odstupajući od profilisanog, kvalitetnog programa koji je ustanova u proteklim sezonama ponudila publici, muzički nastupi u 2026. nastavljaju uspešni niz kada su u pitanju multikulturalnost, autorski izraz, produkcija i izvođački kvalitet, a među izvođačima su sastavi iz Srbije i država u regionu.

Foto: Centar za kulturu Grocka

Grupa VRELO čuva muzički genetski kod u „specijalnoj ambalaži“ i tako donosi novu vrednost na svetsku muzičku scenu. Minimalistički pristup, svedenost i ogoljenost izraza kroz samo dva instrumenta (bas i bubanj) sa jedne strane, a sa druge nekoliko ženskih glasova koji se kreću između starih, nasleđenih arhetipskih obrazaca i modernog iraza, u muzici grupe VRELO spajaju se u jedinstvenu celinu. Muzika grupe VRELO je jednostavan, prirodan i logičan, ali neobičan i originalan spoj tradicionalnog srpskog pevanja i novijih muzičkih pravaca (pank, rok, rege, dab, tehno...). Ona je most između nekada i sada.

*Muzički program Centra za kulturu Grocka je podržao Grad Beograd - Sekretarijat za kulturu.

Rančićeva kuća u Grockoj je osoben i autentičan prostor u kome je svaka postavka neponovljivo drugačija. Objekat je spomenik kulture od velikog značaja za Srbiju i tradicionalni varoški dom Beograda i Srbije s početka 19. veka. Ova skulptoralno oblikovana lepotica narodnog neimarstva beleži više od dva veka trajanja i mnoge decenije kulturne namene, a svakom posetiocu daruje nezaboravnu atmosferu svog vanvremenskog sklada. Ulaz je slobodan.