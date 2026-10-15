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Slavko Štimac je jedan od najvoljenijih i najprepoznatljivijih glumaca u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, čiji je glumački put jedinstven po tome što je pred kamerama odrastao i sazrevao zajedno sa svojom publikom.

Rođen 1960. godine u Perušiću (Hrvatska), Štimac je postao glumačka legenda, a da nikada nije upisao niti završio dramsku akademiju. Umesto toga, odlikovao ga je vanredan, prirodni talenat i autentičnost zbog koje su ga reditelji smatrali "prirodnim fenomenom" pred kamerama.

Štimac je u svojoj dosadašnjoj karijeri, koja traje duže od pola veka, ostvario više od 70 uloga u igranim filmovima, televizijskim serijama i pozorišnim predstavama, a neki od najpoznatijih naslova su: "Salaš u Malom Ritu", "Ko to tamo peva", "Sjećaš li se Dolly Bell?", "Braća po materi", "Underground", "Ubice mog oca", "Crna svadba", "Vreme smrti" i mnogi drugi.

Iako važi za glumačku ikonu čiji je čitav život protekao pred očima javnosti, Slavko Štimac je ipak uspeo da svoju privatnost sačuva, te ne čudi što je svojevremeno toliko odjeknulo priznanje njegovog kolege koji je otkrio ko mu je bila velika ljubav.

Ovako je Slavko Štimac izgledao na početku karijere:

1/6 Vidi galeriju Slavko Štimac je odrastao pred kamerama, a ovo su njeogve uloge iz detinjstva Foto: Printscreen/Youtube

Ko je bila prva velika ljubav Slavka Štimca?

Publika je sasvim slučajno došla do ovog podatka, a za sve je kriv, ni manje ni više, nego Slavkov kolega Ivan Jevtović.

U emisiji kod Vesne Dedić "Balkanskom ulicom" on se prisetio detinjstva i momenta kada je odlučio da pobegne od kuće. Istoga dana upoznao je Štimca, a on ga je nešto kasnije predstavio svojoj devojci.

"Prvi put sam od kuće pobegao sa šest godina posle svađe sa bratom. Jednom ću sigurno da snimim film o tome. Sa Novog Beograda sam peške stigao na drugi kraj grada... a na Terazijama sam sreo Slavka Štimca, koji je primetio da lutam", započeo je Jevtović.

"Pomislio je da sam još jedan mali 'ganci' i pitao me je da li hoću da idem sa njim nešto da pojedemo. Budući da mi je bio idol pristao sam na to. Pre nego što smo seli u taksi napomenuo mi je da ćemo samo nakratko da svratimo kod njega i njegove devojke", nastavio je glumac.

Sonja Savić Foto: Printskrin

"Pokucao je na vrata, otvorilo je strašilo, tačnije neka žena sa raščupanom kosom preko lica. Odmah je počela da viče na Slavka: 'Kada ćeš da prestaneš da mi dovodiš svoje obožavaoce?' U jedan mah sklonila je sa očiju kosu i shvatio sam da je to Sonja Savić. Jeo sam viršle sa Sonjom i Štimcem i veće sreće za mene nije bilo. Ona je onda počela da me ispituje kako se zovem i prezivam i nekako došla do zaključka da sam Vladin sin. Holivudska priča zar ne", ispričao je Ivan koji je, za one koji ne znaju, sin čuvenog profesora Fakulteta dramskih umetnosti Vladimira Jevtovića.

Inače, Sonja i Slavko su i sarađivali, između ostalog i u filmu "Braća po materi" iz 1988. godine. O svojoj vezi nikada nisu pričali javno, te nije poznato ni zašto se odnos prekinuo.

Štimac je danas u skladnom braku sa uspešnom umetnicom Vesnom Golubović, a iza sebe ima i brak sa slikarkom Majdom Vojniković u kom je dobio i sina Vida.

Vesna Golubović i Slavko Štimac Foto: Cineplexx Srbija

Kada je reč o njegovoj bivšoj ljubavi, ona je, nažalost, imala tešku sudbinu. Sonja Savić se poslednjih godina života mučila sa problemima sa narkoticima.

Pronađena je mrtva 23. septembra 2008, kada je imala samo 47 godina. U policijskom izveštaju stajalo je da je stan bio prazan, bez nameštaja, te da je njeno telo ležalo na starom, prljavom dušeku, okruženo špricevima.

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