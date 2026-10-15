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Poznati par, Mašin Gan Keli i Megan Foks, imao je burnu vezu ispunjenu sa dosta strasti, pri čemu su priznali da su pili krv jedno drugom "u ritualne svrhe" i da su dizajnirali verenički prsten koji zadaje bol prilikom skidanja. Započeli su vezu 2020. godine, a verili se 2022, ali su na kraju ipak otkazali veridbu.

Zajedno imaju ćerku, Sagu Blejd Foks-Bejker, i iako više nisu zajedno, posvećeno rade na zajedničkom roditeljstvu. Međutim, Keli je morao da se suoči sa tvrdnjama da je utučen zbog načina na koji se njihov odnos završio.

Pogledajte u galeriji Mašin Gan Kelija i Megan Foks:

1/14 Vidi galeriju Megan Foks i Mašin Gan Keli Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Wil Roberts / SplashNews.com / Splash / Profimedia, B4859 / Avalon / Profimedia

Lažna objava koja je zapalila društvene mreže

Povod za glasine bila je lažna objava podeljena na društvenim mrežama, koja je delovala kao da potiče sa njegovog naloga. U njoj su se nalazile fotografije Megan Foks u donjem vešu, uz potpis u kom se tvrdilo da jemuzičar zbog toga poželeo da baci telefon o zid.

Na tom nalogu je stajalo kako je osećao da je "najbolja žena koja je ikada hodala ovom planetom bila zaljubljena u njega", ali da je sve pokvario i da sebi to "nikada neće oprostiti". Međutim, postojala je samo jedna sitnica – sve je bila potpuna izmišljotina.

Oštar odgovor muzičara na lažne vesti

Pravi Mašin Gan Keli, čije je pravo ime Kolson Bejker, odgovorio je na objavu koja je delila taj lažni nalog i nazivala ga "gubitnikom", poručivši da je "taj tvit lažniji od veštačkih grudi".

Muzičar zaista nije birao reči, jasno stavivši do znanja da nema strpljenja za lažne profile koji se predstavljaju u njegovo ime i iznose tvrdnje o tome kako se oseća prema bivšoj partnerki.

Čini se da u tome ima podršku javnosti, jer su mnogi prokomentarisali da je "zaista jadno" praviti lažne naloge i pretvarati se da si poznata ličnost koja govori o bivšoj vezi. Objava koja je širila ovaj lažni sadržaj ubrzo je dobila i zvaničnu napomenu zajednice u kojoj je istaknuto da stvarni nalog Mašin Gan Kelija to nikada nije objavio.

Zajedničko roditeljstvo i međusobno poštovanje

Neko od korisnika se zapitao "šta nije u redu sa ljudima da ne mogu jednostavno da prihvate da dvoje odraslih mogu deliti ljubav i decu, a da i dalje nisu jedno za drugo".

Mašin Gan Keli, Megan Foks Foto: BauerGriffin / INSTAR Images / Profimedia

Bejker je jasno stavio do znanja da i dalje izuzetno ceni Megan Foks i u više navrata je pohvalio njene roditeljske veštine, rekavši da "ona zaista radi sav posao", dok je on "nastavnik muzičkog". Dodao je da je ona divna majka, a da će on "samo svirati gitaru i moliti se da beba bude srećna".

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