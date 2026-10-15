Slušaj vest

Ruski reper Navai Bakirov uhapšen je na granici Kazahstana zbog posedovanja droge. Kako prenose mediji, sada je počeo da uvodi sopstveni red u pritvorskoj jedinici u kazahstanskom mestu Kordaj.

Kako navode izvori, poznati reper je počeo da se zalaže za svoje cimere iz ćelije i traži da im se obezbede advokati.

Istovremeno, umetnik je zadovoljan uslovima u pritvoru. Izjavio je da je hrana odlična i zamolio da mu niko ništa ne donosi.

Foto: Instagram

Podsetimo, Navai je priveden u noći između 13. i 14. oktobra na graničnom prelazu "Kordaj" u Žambilskoj oblasti Kazahstana, prilikom ulaska iz Kirgistana. Tokom kontrole automobila "mercedes" sa kazahstanskim tablicama, za čijim volanom je bio sam umetnik, policajci su u saradnji sa pograničnom službom KNB-a otkrili i zaplenili narkotike. Reper se vraćao sa koncerta u Biškeku gde je i kupio zabranjene supstance. Sedište vozača preuzeo je neposredno pre same granične kontrole.

U automobilu su sa njim bile još tri osobe, koncertni direktor Rauf Gasanov, Halmurad Manapov koji je iznajmio auto, i još jedan saputnik. Tokom pretresa, službeni pas po imenu Atlas signalizirao je na vozilo. U džepu vozačevog sedišta policija je pronašla kesicu sa 2,5 grama marihuane, papir za motanje i drobilicu. U torbici reperovog predstavnika pronađeno je još oko 10 grama droge.

Navai je na saslušanju priznao da je znao za zabranu posedovanja narkotika, ali da nije očekivao da će automobil biti detaljno pregledan na graničnom prelazu. Potvrdio je da je drogu kupio u Biškeku. Medicinsko veštačenje pokazalo je prisustvo kanabinoida u urinu repera, kao i kod jednog od njegovih prijatelja, što potvrđuje konzumaciju.