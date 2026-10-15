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Skoro devet godina nakon što se Megan Markl prvi put pojavila u javnosti uz princa Harija u Notingemu, supružnici su se vratili u grad koji ima posebno mesto u njihovoj ljubavnoj priči. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa posetili su u četvrtak, 15. oktobra, ovaj engleski grad, što je njihov prvi zvanični zajednički angažman otkako se njihova porodica vratila u Veliku Britaniju.

Megan i Hari stigli su u 10.35 časova po lokalnom vremenu, a dočekalo ih je oko stotinu okupljenih građana koji su ih pozdravili ovacijama. Supružnicima je trebalo oko 15 minuta da stignu do prostorija dobrotvorne organizacije „Komjuniti rekording studio“, jer su usput zastajali kako bi pozdravili okupljene.

Par se rukovao sa građanima i saginjao kako bi razgovarao sa decom školskog uzrasta, dok je Megan dobila bukete cveća i balon punjen helijumom.

princ Hari i Megan Markl u Notingemu Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Divno je ponovo biti ovde“, rekla je vojvotkinja od Saseksa jednoj od okupljenih osoba.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je jedna žena pokazala Megan fotografiju nje i Harija iz 2017. godine, nastalu tokom njihove prethodne posete ovom gradu.

„To je zaista posebno“, odgovorila je Megan.

Okupljeni su im priredili topao doček, a iz mase se začuo i uzvik: „Volim vas, vojvotkinjo Megan!“

Grad u kojem je njihova ljubavna priča dobila javni početak

Notingem ima posebno značenje za Megan i Harija. Upravo tu je Megan 1. decembra 2017. godine imala svoj prvi zvanični kraljevski angažman uz tadašnjeg verenika, samo četiri dana nakon što je par objavio veridbu.

Tokom te posete, tek vereni par susreo se sa brojnim građanima koji su došli da im čestitaju pred venčanje.

Za ovogodišnji povratak Megan je odabrala kombinaciju britanskih modnih dizajnera. Nosila je kaput, rolku i minđuše luksuznog brenda „Džozef“, suknju londonske modne kuće „Fold London“ i cipele dizajnerke Dženifer Čamandi.

Zanimljivo je da je i tokom posete Notingemu 2017. godine nosila suknju brenda „Džozef“, što je ovom modnom izboru dalo dodatnu simboliku.

Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megan se družila sa devojčicama, a Hari razgovarao sa mladim umetnicima

Prva stanica njihove posete bio je „Komjuniti rekording studio“ (CRS), dobrotvorna organizacija osnovana 1991. godine kako bi mladima omogućila pristup muzičkim sadržajima i opremi za snimanje.

Organizacija danas nudi i različite kreativne aktivnosti, sportske programe, mentorstvo i podršku razvoju mladih.

Hari se tamo susreo sa muzičarem, pesnikom i omladinskim mentorom Džahom Digom, koji je kao dete pohađao programe ove organizacije. On je ranije govorio o tome koliko mu je podrška centra pomogla da se udalji od uticaja bandi.

Megan se, u međuvremenu, pridružila grupi devojčica na radionici osmišljenoj za jačanje samopouzdanja, tokom koje su pravile narukvice.

Uoči dolaska kraljevskog para, Trevor Rouz, izvršni direktor i jedan od osnivača centra, govorio je o Harijevoj dugogodišnjoj povezanosti sa organizacijom i uzbuđenju zbog Meganine prve posete.

„Hari je već nekoliko puta dolazio. Navikli smo na njega i znamo da svaki put ostavi snažan utisak. Ali to što je želeo da povede i Megan, kao i činjenica da je ona želela da sazna više o tome ko smo i čime se bavimo, zaista je neverovatno“, rekao je Rouz za magazin Pipl.

Prema njegovim rečima, podrška vojvode i vojvotkinje ne završava se njihovim posetama.

„Oni ne kažu samo da će dolaziti svake godine. Pozivaju nas svakih nekoliko meseci, raspituju se o tome šta radimo, prate naš napredak i daju nam predloge“, objasnio je.

Rouz je dodao da je vest o Meganinoj poseti posebno snažno odjeknula među devojkama koje učestvuju u programima centra.

„Ovde ima mnogo mladih devojaka kojima su potrebni ljudi koji ih razumeju“, rekao je, dodajući da se Megan posebno raspitivala o aktivnostima mladih i izazovima sa kojima se suočavaju.

„Kada im kažete da dolazi da bi se upoznala baš sa njima, ostanu bez reči. Video sam i nekoliko suza u njihovim očima“, ispričao je.

Megan i Hari prisustvovali su i radionici glume koju je vodio profesionalni glumac Andre Skver, ističući značaj kreativnih aktivnosti za razvoj veština i samopouzdanja kod mladih.

Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Hari nastavlja podršku mladima, a Megan se vraća humanitarnom radu

Kasnije tokom dana, vojvoda i vojvotkinja trebalo je da posete organizaciju „Epik partners“, koja pruža podršku deci i porodicama kroz omladinske programe, sport, mentorstvo i obrazovanje.

Harijeva saradnja sa ovom organizacijom počela je nakon njegove posete zajednici 2013. godine. Iz tog angažmana proistekao je program „Ful efekt“, partnerstvo između organizacija „Epik partners“ i CRS, koje je od 2013. do 2020. godine podržavala Kraljevska fondacija.

Program je povezivao podršku u lokalnoj zajednici i aktivnosti u školama sa muzikom i kreativnim sadržajima.

Kraljevska fondacija ima dugu istoriju povezanu sa Harijem i njegovim starijim bratom, princom Vilijamom. Braća su dobrotvornu organizaciju osnovala 2009. godine pod nazivom Fondacija princa Vilijama i princa Harija.

Nakon što se Kejt Midlton pridružila organizaciji posle venčanja sa Vilijamom 2011. godine, fondacija je dobila novo ime, koje je odražavalo uloge vojvode i vojvotkinje od Kembridža i princa Harija. Megan joj se pridružila nakon udaje za Harija 2018. godine.

Samo nekoliko meseci pre venčanja, Megan se zajedno sa Harijem, Vilijamom i Kejt pojavila na prvom forumu Kraljevske fondacije, u februaru 2018. godine. Bio je to njihov prvi zajednički zvanični angažman u četvoro.

Tom prilikom dva para govorila su o zajedničkim humanitarnim ciljevima, a Hari se čak našalio na račun izazova rada sa članovima sopstvene porodice. Taj trenutak danas ima drugačiju težinu, s obzirom na narušene odnose između braće.

Profesionalna saradnja ipak nije dugo potrajala. Hari i Megan napustili su Kraljevsku fondaciju 2019. godine kako bi osnovali sopstvenu dobrotvornu organizaciju, dok su Vilijam i Kejt nastavili da rade kroz fondaciju.

Tokom posete Notingemu u decembru 2017. godine, Megan je upoznala mlade ljude koji su učestvovali u programu „Ful efekt“, a potom je odvojeno provela vreme sa devojkama iz grupe za podršku organizacije „Epik“. Jedna od mladih devojaka kojoj je pružala mentorsku podršku, Leonora Nkomanzi, kasnije je bila pozvana na svadbene proslave kraljevskog para.

Donacija od 1,5 miliona dolara pomaže mladima u Notingemu

Hari je prošle godine, tokom posete Notingemu, objavio da donira 1,5 miliona dolara organizaciji „Bi-Bi-Si Čildren in Nid“. Taj novac pomaže u unapređenju kapaciteta i obnovi prostora centra CRS, kao i u radu organizacije „Epik“ sa mladima koji su doživeli traumatična iskustva u detinjstvu.

Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pilot-program pokrenut je u novembru 2025. godine, a do marta 2026. obuhvatao je 45 mladih iz sedam škola. Uključivao je mentorstvo, pomoć u učionici i podršku u ponašanju, sa ciljem da se unapredi učešće učenika u obrazovanju i smanji rizik od isključivanja iz škole i različitih oblika iskorišćavanja.

Druga stanica Megan i Harija trebalo je da bude „Hima hab“, organizacija koja se bori protiv siromaštva i nesigurnosti u snabdevanju hranom.

Tamo se Megan ponovo susrela sa ženama kojima je ranije pružala podršku kroz „Hab komjuniti kichen“, zajednicu koja je počela da priprema hranu za svoje sugrađane nakon što su mnogi ostali bez domova posle požara u londonskom neboderu Grenfel 2017. godine.

Jedan od prvih Meganinih projekata nakon ulaska u kraljevsku porodicu bila je saradnja sa tim ženama na dobrotvornoj kuvarici.

Prvi zajednički angažman nakon povratka u Veliku Britaniju

Poseta Notingemu usledila je skoro dva meseca nakon što su se Megan i Hari sa decom, princom Arčijem (7) i princezom Lilibet (5), vratili u Veliku Britaniju.

Za Megan je ovo bio prvi zvanični angažman otkako se porodica vratila, dok je Hari prethodno imao nekoliko samostalnih pojavljivanja, među kojima su bili i događaji posvećeni podršci Inviktus igrama.

Nakon što su se posle preseljenja posvetili organizovanju porodičnog života i prilagođavanju dece školi, supružnici sada ponovo stavljaju fokus na svoje projekte i humanitarni rad, rekao je izvor blizak paru za magazin Pipl.

„Kada su tek stigli u Englesku, bili su usredsređeni na uspostavljanje rutine i na to da se deca prilagode školi. Sada su oboje uzbuđeni što mogu više da se posvete svom poslu i projektima koji su im važni“, naveo je izvor.

Povratak u Notingem tako predstavlja još jedan korak u uspostavljanju njihovog novog života u Velikoj Britaniji, uz nastojanje da usklade humanitarne aktivnosti i porodične obaveze.

„Tokom radne nedelje, dok su deca u školi, oni rade. Vikende provode zajedno kao porodica i uživaju u tom vremenu“, zaključio je izvor.