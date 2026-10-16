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Poznati holivudski glumac Hju Grant bio je prva opcija kreatora hit serije "Dva i po muškarca" nakon što je Čarli Šin napustio projekat 2011. godine.

Hju Grant Foto: Profimedia

Slavnom Britancu ponuđen je ugovor iz snova – honorar od čak 750.000 dolara po epizodi i radna nedelja od svega četiri dana. Iako je prvobitno prihvatio uslove, Grant se u zadnjem trenutku predomislio i ostavio producente u teškoj poziciji. Ovu dugo čuvanu tajnu iza kulisa otkrio je tvorac serije Čak Lori u memoarima "Sitcom", detaljno opisujući kako su tekli pregovori i na koji način je ulogu na kraju dobio Ešton Kučer.

Ogromna ponuda i neočekivani preokret

Posle otpuštanja Čarlija Šina, čiji su skandali i borba sa zavisnošću ugrozili nastavak projekta, tim je tražio zvezdu koja bi mogla da preuzme vodeću rolu i zadrži visoku gledanost. Izbor je pao na Hjua Granta, čiji su specifični šarm i prepoznatljivi engleski humor delovali kao savršena formula za osveženje serije.

"Održali smo nekoliko sastanaka sa Hjuom Grantom. Moj saradnik Li Aronson i ja napisali smo nekoliko scena kako bismo mu pokazali kakav smo lik zamislili. Bio je to lik kao stvoren za Hjua Granta", ispričao je Lori za E!News.

Pogledajte u galeriji kadrove iz kultne serije:

1/6 Vidi galeriju Serija Dva i po muškarca donela je veliku zaradu Čarli Šinu , ali i Džon Krajeru i Angustu Džonsu. Foto: CHUCK LORRE PRODUCT.-WOLF FILMS-WARNERBROS TELEVISION - Album / Album / Profimedia, CBS Collection / Everett / Profimedia

Televizijske kuće CBS i Warner Bros. ponudile su basnoslovan novac kako bi osigurale njegov pristanak, uključujući 750.000 dolara po epizodi za samo četiri dana rada nedeljno. Iako je Grant na početku dao zeleno svetlo, povukao se baš pred formalno potpisivanje ugovora.

"Kada je došlo vreme da potpiše ugovor i počne da radi, povukao se. Jednostavno je odustao", otkrio je Lori.

Situacija se dodatno skomplikovala kada je glumac prekinuo direktnu komunikaciju sa produkcijom, poslavši kratku poruku preko saradnika.

"Nakon toga se više nije javljao. Samo nas je nazvao njegov agent ili menadžer i poručio: 'Gospodin Grant to ne želi da radi'", prisetio se autor.

Dolazak Eštona Kučera

Iznenadno odustajanje Britanca dovelo je čitavu seriju u rizik. Čak Lori nije imao rezervni plan i plašio se da bi nagli odlazak glavne zvezde mogao označiti kraj popularnog sitkoma. Tadašnji prvi čovek CBS-a, Les Munves, predložio je Eštona Kučera kao novu snagu koja bi mogla da podigne projekat. Lori u prvi mah nije bio ubeđen u taj predlog, smatrajući da je Kučer isuviše mlad u poređenju sa Džonom Krajerom, koji je već godinama bio nosilac radnje.

Ešton Kučer Foto: YOLANDA RUZ / Zuma Press / Profimedia

"Rekao sam mu da je Kučer premlad za tu ulogu uz Džona Krajera", prisetio se Lori. Međutim, Munves je ostao pri svom stavu: "Munves mi je samo odgovorio: 'Nađi se s njim.' A njemu se nisam želeo suprotstavljati."

Inicijalni susret sa Kučerom promenio je sve. Nakon razgovora, Lori je shvatio da glumac nosi pravu energiju za nastavak serije, iako se iz prve nije uklapao u njegovu prvobitnu zamisao.

Novo poglavlje

Ešton Kučer je preuzeo ulogu 2011. godine kao Volden Šmit, mladi milijarder koji kupuje Čarlijevu nekadašnju vilu na plaži u Malibuu. Njegovo pojavljivanje osvežilo je radnju, a glumac je ostao u seriji sve do njenog zvaničnog završetka 2015. godine.

Iako su mnogi sumnjali u opstanak serije bez Čarlija Šina, Kučer je izgradio sopstveni pečat i pomogao da se uspešno snime još četiri sezone. Lori je kasnije biranim rečima govorio o saradnji sa mladim glumcem, posebno imajući u vidu prethodne turbulencije.

Ešton Kučer Foto: Profimedia

"Bio je oštrouman, zabavan i jednostavno divan čovek", rekao je Lori. Za razliku od ranijeg perioda punog tenzija, rad sa Kučerom protekao je u potpunom miru.

"Na kraju smo sa Eštonom radili četiri godine i bilo nam je sjajno. Nije bilo nikakvih drama ni kriza. Svake nedelje smo snimali duhovitu seriju. Bio je to pravi blagoslov", zaključio je Lori.

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