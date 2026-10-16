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Ako volite domaća peciva, ali nemate vremena da svakodnevno mesite testo i čekate da naraste, ludo testo iz frižidera moglo bi da postane vaš omiljeni recept. Njegova najveća prednost je što se priprema unapred, a zatim koristi po potrebi, pa u svakom trenutku možete da napravite sveže kiflice, mekike, pogačice ili picu.

Foto: Profimedia

Ovo univerzalno testo poznato je po mekoći i jednostavnoj pripremi, a zahvaljujući kombinaciji kvasca, jogurta i ostalih sastojaka, pogodno je za različite vrste slanih i slatkih peciva. Posebno je praktično kada pripremate posluženje za goste ili želite da uštedite vreme tokom radne nedelje.

Kako se pravi ludo testo iz frižidera?

Za razliku od klasičnog testa koje se obično koristi odmah nakon narastanja, ludo testo može da odstoji u frižideru, gde se proces fermentacije odvija sporije. Na taj način možete unapred da pripremite veću količinu i vadite samo onoliko koliko vam je potrebno.

Sastojci:

Foto: Hanna Tor / Alamy / Profimedia

1 kg glatkog brašna

40 g svežeg kvasca

1 kašičica šećera

2 kašičice soli

500 ml mleka

200 ml jogurta

100 ml ulja

2 jajeta

1 kesica praška za pecivo Priprema:

Mekano ludo testo pripremljeno od brašna, kvasca, jogurta i mleka Foto: nkeskin / Alamy / Profimedia

U 200 ml mlakog mleka izmrvite kvasac, dodajte šećer i promešajte. Ostavite desetak minuta, odnosno dok se na površini ne pojavi pena, što je znak da se kvasac aktivirao. Za to vreme u veću posudu prosejte brašno, pa ga sjedinite sa solju i praškom za pecivo. Napravite udubljenje u sredini i sipajte pripremljeni kvasac, ostatak mlakog mleka, jogurt, ulje i prethodno umućena jaja. Sve dobro sjedinite, a zatim mesite dok ne dobijete mekano, glatko i elastično testo. Ako je previše lepljivo, postepeno dodajte malo brašna, vodeći računa da ne preterate kako peciva ne bi bila tvrda. Gotovo testo oblikujte u loptu, premažite tankim slojem ulja i stavite u dovoljno veliku posudu sa poklopcem ili kesu pogodnu za čuvanje hrane. Ostavite dovoljno prostora da testo može da naraste, pa ga odložite u frižider na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.

Kada poželite da pripremite pecivo, izvadite potrebnu količinu testa i ostavite je na sobnoj temperaturi oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne omekša dovoljno za oblikovanje. Napravite kiflice, pogačice ili lepinje, pa ih ostavite na toplom još tridesetak minuta da narastu.

Kako umesiti testo bez kvasca Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Pecite ih u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Vreme pečenja zavisi od veličine i vrste peciva, pa je najbolje da pratite njihov izgled.

Koliko dugo ludo testo može da stoji u frižideru?

Jedna od najvećih prednosti ovog recepta jeste mogućnost čuvanja testa i korišćenja u više navrata. Iako pojedini recepti navode da može da stoji i do sedam dana, zbog sastojaka poput mleka, jogurta i jaja preporučljivo je iskoristiti ga u roku od dva do tri dana, uz neprekidno čuvanje u frižideru na temperaturi do 4 stepena.

Foto: Printscreen/Domaći Kuhar

Važno je i da posuda bude dovoljno velika, jer testo nastavlja polako da raste čak i na hladnom. Ako želite da ga sačuvate duže, praktičnije je da ga podelite na porcije i zamrznete.

Od istog testa možete napraviti različita peciva, od mekanih kiflica i domaće pice do mekika i punjenih pogačica. Upravo zbog te prilagodljivosti ludo testo je odličan izbor za sve koji vole domaće specijalitete, ali žele da pripremu obroka učine jednostavnijom.

Video: Recept za domaću pletenicu sa šećerom

01:27 Recept za domaću pletenicu sa šećerom Izvor: Instagram/kiaralic96