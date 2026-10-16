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Najstariji festival umetničke muzike u Beogradu i Srbiji 58. Bemus biće sutra otvoren gala koncertom ruskih operskih umetnika na Kolarcu. Simfonijskim orkestrom i Horom RTS dirigovaće maestro Dušan Vilić, koji je od 2023. godine angažovan kao dirigent Marijinskog teatra iz Sankt Peterburga.

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Dušan Vilić Foto: Mariinsky Theatre


Plejadu vrhunskih operskih umetnika na gala koncertu predvodiće sopran Tatjana Pavlovska, narodna umetnica Rusije, koja je tokom bogate karijere nastupala u vodećim operskim kućama širom sveta, kao što su Metropoliten opera u Njujorku i Skala u Milanu.

Zajedno s njom na koncertu nastupaju mecosopran Ekaterina Lukaš, solistkinja Marijinskog teatra i gostujuća solistkinja Boljšog teatra, tenor Igor Morozov, solista Helikon opere i gostujući solista Marijinskog teatra, bariton Vjačeslav Vasiljev, solista Marijinskog teatra, kao i solisti Bečke državne opere - bariton Sergej Kajdalov i bas Ilja Kazakov.

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Bemus plakat Foto: Bemus


Na programu su numere iz vrhunskih operskih dela Čajkovskog, Musorgskog i Rimskog-Korsakova, a poseban akcenat stavljen je na poslednje remek-delo Čajkovskog, operu "Jolanta".

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