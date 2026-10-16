Sve spremno za spektakl na Kolarcu: Zvezde iz Rusije na otvaranju 58. Bemusa
- 58. Bemus sutra se otvara gala koncertom ruskih operskih umetnika na Kolarcu, uz Simfonijski orkestar i Hor RTS pod dirigentskom palicom Dušana Vilića.
- Na programu su dela Čajkovskog, Musorgskog i Rimskog-Korsakova, a poseban akcenat je na operi 'Jolanta'.
Najstariji festival umetničke muzike u Beogradu i Srbiji 58. Bemus biće sutra otvoren gala koncertom ruskih operskih umetnika na Kolarcu. Simfonijskim orkestrom i Horom RTS dirigovaće maestro Dušan Vilić, koji je od 2023. godine angažovan kao dirigent Marijinskog teatra iz Sankt Peterburga.
Plejadu vrhunskih operskih umetnika na gala koncertu predvodiće sopran Tatjana Pavlovska, narodna umetnica Rusije, koja je tokom bogate karijere nastupala u vodećim operskim kućama širom sveta, kao što su Metropoliten opera u Njujorku i Skala u Milanu.
Zajedno s njom na koncertu nastupaju mecosopran Ekaterina Lukaš, solistkinja Marijinskog teatra i gostujuća solistkinja Boljšog teatra, tenor Igor Morozov, solista Helikon opere i gostujući solista Marijinskog teatra, bariton Vjačeslav Vasiljev, solista Marijinskog teatra, kao i solisti Bečke državne opere - bariton Sergej Kajdalov i bas Ilja Kazakov.
Na programu su numere iz vrhunskih operskih dela Čajkovskog, Musorgskog i Rimskog-Korsakova, a poseban akcenat stavljen je na poslednje remek-delo Čajkovskog, operu "Jolanta".