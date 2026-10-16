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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat je besan na Ajše Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 92. epizode

Kosem poziva Ajše na razgovor i zatraži da joj kaže istinu da li je ona odgovorna za napad na Fariju. Kada dobije potvrdu za svoju sumnju, sultanija pobesni i ne želi da sliša Ajšine izgovore kako je samo želela da zaštiti Murata. Kosem ne može da joj oprosti što je svojim postupkom ugrozila i nju. Suočena s mogućnošću da je sultan kazni, Ajše moli za milost, pozivajući se na svoju decu, ali Kosem odlučuje da je preda Muratu, dok se neko ne ispreči...

U međuvremenu, Farija se oporavlja od povreda i pokušava da pronađe način da se vrati majci, koja je čeka u domovini. Murat joj obećava zaštitu, ali odbija da joj poveri vojsku koja bi joj omogućila da krene na put. Njihov odnos postaje sve prisniji, a sultan princezi šalje i poklon, što ne promiče pažnji žena u haremu. Ipak, Farijina sigurnost i dalje je ugrožena, jer neprijatelji koji su već pokušali da je ubiju nisu odustali od svojih namera.

Ajše za sve krivi Fariju Foto: Promo

Dok Kosem pokušava da pronađe vođe spahijske pobune, njeni ljudi uspevaju da lociraju Kumru-agu, jednog od glavnih učesnika zavere. Sultanija ga suočava s njegovim postupcima i stavlja mu do znanja da će njegov sin biti bezbedan samo ako otkrije gde se kriju ostali pobunjenici. Nakon što je naredila pogubljenje Kumru-age, Kosem je nesvesna da će joj njegov sin mnogo godina kasnije predstavljati veliki problem.

Kada Murat sazna da je Ajše izdala njegovo poverenje, njegov bes nema granica. Uprkos njenim molbama i majčinim pokušajima da ga odvrati od najstrože kazne, sultan odlučuje da je protera u Staru palatu. Dok Ajše preti Fariji zbog situaciji u kojoj se našla, Kosem ne želi da dozvoli da porodični sukob ugrozi državu. Ona sinu otkriva da je pronašla odbegle spahije odgovorne za napad na Esterin konak. Da li će zajedničkim snagama uspeti da zaustave izdajnike, ili će nove odluke dodatno produbiti sukobe u porodici?

Kosem otkriva Muratu da je pronašla izdajnike Foto: umut volkan kincir

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