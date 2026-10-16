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Glumac Milan Bosiljčić (44) uspešno usklađuje rad pred kamerama sa vođenjem porodičnog imanja u selu Visibaba. Na svojoj dedovini ne samo da nastavlja viševekovnu tradiciju pravljenja domaće rakije koja mu donosi stabilne prihode, a započeo je i gradnju novog doma.

Pogledajte u galeriji kako napreduju radovi na porodičnom imanju:

1/10 Vidi galeriju Milan Bosiljčić rekonstruiše pradedinu kuću Foto: Printscreen/ Instagram/ milanbosiljcic

Nedavno je na društvenim mrežama pokazao video sa gradilišta, obaveštavajući pratioce da su radovi trenutno u fazi izlivanja temelja. Poznat po tome što se ne ustručava teških fizičkih poslova, glumac aktivno učestvuje u svakom koraku izgradnje i ne krije zadovoljstvo što sopstvenim radom stvara krov nad glavom. Snimak gradilišta privukao je veliku pažnju publici, a Milan je uz njega podelio i utiske:

"Verujte na reč, ništa lepše nego sam graditi svoju kuću".

Velika ulaganja

Pored izgradnje kuće, Bosiljčić ulaže značajan trud i u širenje porodičnih voćnjaka. Primarni fokus njihove proizvodnje jeste rakija, zbog čega je nedavno napravio veliki korak napred i na imanju posadio 2.550 novih stabala šljive. Obilazeći uređeno imanje i ponosan na ostvarene rezultate, naglasio je koliko mu znače zavičaj i dedovina:

Milan Bosiljčić, radovi na dedovini Foto: printscreen/instagram/milanbosiljcic

"Pogled koji me uvek očara. 2.550 stabala šljive koje sam zasadio u dedovini".

Da redovno boravi na imanju i lično vodi računa o svakom detalju, dokazuje i njegova kratka poruka uz sliku iz voćnjaka gde je napisao da je u toku "prolećno održavanje šljivika".

Vekovno nasleđe

Strast prema voćarstvu i pečenju rakije prenosi se u Milanovoj porodici s generacije na generaciju, a njihovi koreni u ovom poslu traju vekovima. Glumac je ranije objasnio kako je preuzeo vođenje celog imanja i proizvodnje:

Milan Bosiljčić, radovi na dedovini Foto: printscreen/instagram/milanbosiljcic

"Preci iz Užica su se time bavili još pre 820 godina. Imali su svoje utvrđenje, tako je i nastao zamak na tom mestu kao omaž našim precima. Brat iz Amerike je imao želju da mesto naših predaha oplemenimo, a meni je prepustio da taj posao vodim, jer on nije toliko često u Srbiji. Rado sam to preuzeo na sebe i rakija koju mi pravimo proizvodi se preko 20 godina. Od rakije proizvodimo samo šljivovicu koja se čuva po posebnoj recepturi i u buradima. Sada je već postala premium brend, dobila je i nagradu".

Pogledajte video: