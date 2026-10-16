Naš glumac sam zida kuću na dedovini: Zasadio preko 2.500 šljive, porodični biznis traje više od 20 godina
- Milan Bosiljčić na dedovini u selu Visibaba gradi kuću i sam učestvuje u radovima, od temelja do završnih poslova.
- Na porodičnom imanju širi voćnjake i zasadio je 2.550 novih stabala šljive za proizvodnju šljivovice.
Glumac Milan Bosiljčić (44) uspešno usklađuje rad pred kamerama sa vođenjem porodičnog imanja u selu Visibaba. Na svojoj dedovini ne samo da nastavlja viševekovnu tradiciju pravljenja domaće rakije koja mu donosi stabilne prihode, a započeo je i gradnju novog doma.
Pogledajte u galeriji kako napreduju radovi na porodičnom imanju:
Nedavno je na društvenim mrežama pokazao video sa gradilišta, obaveštavajući pratioce da su radovi trenutno u fazi izlivanja temelja. Poznat po tome što se ne ustručava teških fizičkih poslova, glumac aktivno učestvuje u svakom koraku izgradnje i ne krije zadovoljstvo što sopstvenim radom stvara krov nad glavom. Snimak gradilišta privukao je veliku pažnju publici, a Milan je uz njega podelio i utiske:
"Verujte na reč, ništa lepše nego sam graditi svoju kuću".
Velika ulaganja
Pored izgradnje kuće, Bosiljčić ulaže značajan trud i u širenje porodičnih voćnjaka. Primarni fokus njihove proizvodnje jeste rakija, zbog čega je nedavno napravio veliki korak napred i na imanju posadio 2.550 novih stabala šljive. Obilazeći uređeno imanje i ponosan na ostvarene rezultate, naglasio je koliko mu znače zavičaj i dedovina:
"Pogled koji me uvek očara. 2.550 stabala šljive koje sam zasadio u dedovini".
Da redovno boravi na imanju i lično vodi računa o svakom detalju, dokazuje i njegova kratka poruka uz sliku iz voćnjaka gde je napisao da je u toku "prolećno održavanje šljivika".
Vekovno nasleđe
Strast prema voćarstvu i pečenju rakije prenosi se u Milanovoj porodici s generacije na generaciju, a njihovi koreni u ovom poslu traju vekovima. Glumac je ranije objasnio kako je preuzeo vođenje celog imanja i proizvodnje:
"Preci iz Užica su se time bavili još pre 820 godina. Imali su svoje utvrđenje, tako je i nastao zamak na tom mestu kao omaž našim precima. Brat iz Amerike je imao želju da mesto naših predaha oplemenimo, a meni je prepustio da taj posao vodim, jer on nije toliko često u Srbiji. Rado sam to preuzeo na sebe i rakija koju mi pravimo proizvodi se preko 20 godina. Od rakije proizvodimo samo šljivovicu koja se čuva po posebnoj recepturi i u buradima. Sada je već postala premium brend, dobila je i nagradu".
Pogledajte video: