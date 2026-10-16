Beli ajvar, poznat kao malidžano, pravi se od zelene paprike i patlidžana, a senf mu daje poseban ukus. Pogledajte jednostavan recept za zimnicu.
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Recept za beli ajvar koji svi traže: Najkremastiji namaz spremićete mnogo brže od klasičnog ajvara
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Za razliku od tradicionalnog ajvara, koji duguje boju crvenoj paprici, za beli ajavr ili malidžano se koriste mesnate zelene paprike, najčešće šilje, dok patlidžan namazu daje punoću i mekoću. Posebnu aromu donosi senf, pa je ukus istovremeno blag, pikantan i dovoljno izražen da se ovaj namaz odlično slaže sa mesom, sirevima, domaćim hlebom ili jednostavno kao dodatak doručku.
Ako ove jeseni želite da u ostavu stavite nešto drugačije od klasičnog ajvara, ovaj recept vredi sačuvati.
Foto: Imagecom, Panther Media Global / Alamy / Profimedia
- 4 kg mesnatih zelenih paprika
- 5 kg patlidžana
- 1 l ulja
- 1,5 dl sirćeta
- 150 g senfa
- 200 g šećera
- 100 g soli
Priprema:
beli ajvar i crveni ajvar Foto: Svetlana Foote / Panthermedia / Profimedia
- Paprike i patlidžan najpre dobro operite i osušite, a zatim ih ispecite na roštilju ili u rerni. Pečeno povrće prebacite u posudu, poklopite i ostavite da se malo prohladi. Na taj način će se kasnije lakše oljuštiti.
- Paprike očistite od kožice, peteljki i semenki, pa ih stavite u cediljku i ostavite da se što bolje ocede. Patlidžan takođe oljuštite, a zatim zajedno sa paprikama sameljite na mašini za meso.
- U veću šerpu sipajte ulje i zagrejte ga, pa dodajte samlevenu smesu od paprike i patlidžana. Kuvajte na umerenoj temperaturi, uz često mešanje kako namaz ne bi zagoreo.
- Posle približno sat vremena, kada masa počne da se zgušnjava, dodajte šećer, sirće, senf i so. Nastavite sa kuvanjem dok ne dobijete gustu i ujednačenu teksturu.
- Najjednostavniji znak da je malidžano gotov jeste kada povučete varjaču po dnu šerpe i trag ostane vidljiv nekoliko trenutaka.
- Vruć namaz sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane tegle, odmah zatvorite metalnim poklopcima, a zatim ih umotajte u ćebe i ostavite da se postepeno ohlade.
Video: Biljana Jevtić za Kurir sprema ajvar
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