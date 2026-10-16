Slušaj vest

Za razliku od tradicionalnog ajvara, koji duguje boju crvenoj paprici, za beli ajavr ili malidžano se koriste mesnate zelene paprike, najčešće šilje, dok patlidžan namazu daje punoću i mekoću. Posebnu aromu donosi senf, pa je ukus istovremeno blag, pikantan i dovoljno izražen da se ovaj namaz odlično slaže sa mesom, sirevima, domaćim hlebom ili jednostavno kao dodatak doručku.

Ako ove jeseni želite da u ostavu stavite nešto drugačije od klasičnog ajvara, ovaj recept vredi sačuvati.

Sastojci:

za beli ajvar se koriste zelene šiljaste paprike
Foto: Imagecom, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

  • 4 kg mesnatih zelenih paprika
  • 5 kg patlidžana
  • 1 l ulja
  • 1,5 dl sirćeta
  • 150 g senfa
  • 200 g šećera
  • 100 g soli

Priprema:

beli ajvar i crveni ajvar
beli ajvar i crveni ajvar Foto: Svetlana Foote / Panthermedia / Profimedia

  1. Paprike i patlidžan najpre dobro operite i osušite, a zatim ih ispecite na roštilju ili u rerni. Pečeno povrće prebacite u posudu, poklopite i ostavite da se malo prohladi. Na taj način će se kasnije lakše oljuštiti.
  2. Paprike očistite od kožice, peteljki i semenki, pa ih stavite u cediljku i ostavite da se što bolje ocede. Patlidžan takođe oljuštite, a zatim zajedno sa paprikama sameljite na mašini za meso.
  3. U veću šerpu sipajte ulje i zagrejte ga, pa dodajte samlevenu smesu od paprike i patlidžana. Kuvajte na umerenoj temperaturi, uz često mešanje kako namaz ne bi zagoreo.
  4. Posle približno sat vremena, kada masa počne da se zgušnjava, dodajte šećer, sirće, senf i so. Nastavite sa kuvanjem dok ne dobijete gustu i ujednačenu teksturu.
  5. Najjednostavniji znak da je malidžano gotov jeste kada povučete varjaču po dnu šerpe i trag ostane vidljiv nekoliko trenutaka.
  6. Vruć namaz sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane tegle, odmah zatvorite metalnim poklopcima, a zatim ih umotajte u ćebe i ostavite da se postepeno ohlade.
Ne propustiteŽenaOtvorili ste teglu ajvara i primetili ovo? Nikako je ne probajte, čak i ako normalno miriše
tegla ajvara
ŽenaVerica u ajvar ne stavlja ni konzervans ni vinobran: Ceo jug Srbije i Makedonija ga obožavaju, a ovo je njena tajna
Verica Milošević priprema domaći ajvar od pečene paprike u Partešu
ŽenaNajveća greška zbog koje ajvar ostaje vodenast i bezukusan: Pravi se pre nego što paprika stigne u šerpu
Kuvanje ajvara
ŽenaŽivite u stanu, a hoćete paprike kao sa smederevca? Ovaj trik iz rerne sprečava dim i haos, a kora se posle pečenja sama skida
pečene paprike
ŽenaHercegovke ajvar kuvaju dva dana: Evo šta rade sa paprikama pa kora gotovo da se sama skida!
paprike-3.jpg

 Video: Biljana Jevtić za Kurir sprema ajvar

04:48
OVO JE NJEN TAJNI SASTOJAK! Pevačica Biljana Jevtić pred kamerama Kurira pokazala kako sprema ajvar - Otkrila da li će početi da prodaje svoje umeće Izvor: Kurir televizija