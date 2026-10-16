Za razliku od tradicionalnog ajvara, koji duguje boju crvenoj paprici, za beli ajavr ili malidžano se koriste mesnate zelene paprike, najčešće šilje, dok patlidžan namazu daje punoću i mekoću. Posebnu aromu donosi senf, pa je ukus istovremeno blag, pikantan i dovoljno izražen da se ovaj namaz odlično slaže sa mesom, sirevima, domaćim hlebom ili jednostavno kao dodatak doručku.