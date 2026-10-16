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Supruga poznatog televizijskog voditelja Živorada Žike Nikolića, Zorana Nedić, preminula je nakon gotovo četiri decenije zajedničkog života. Žika, kojeg je publika zavolela kroz emisiju „Žikina šarenica“, sa Zoranom je proveo 38 godina, od kojih 31 u braku, a njihovu ljubavnu priču često je opisivao kao najbolji dokaz da sudbina ume da umeša prste onda kada se najmanje nadamo.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/4 Vidi galeriju ŽIKA ŠARENICA OTVORENO O LUKS STANU! Evo odakle mu sav taj novac, a tek da čujete ko ga SAM UREĐUJE! Foto: Zorana Jevtić

Iako je iza sebe imao jedan brak, o kojem nije voleo mnogo da govori, Žika je upravo kraj Zorane pronašao novu ljubav i porodičnu sreću. Njih dvoje upoznali su se sasvim slučajno, jednog julskog dana 1988. godine, a neobičan splet okolnosti koji ih je spojio voditelj nikada nije zaboravio.

Voditelj Živorad Žika Nikolić, poznat kao Žika Šarenica, sa suprugom Zoranom Nedić Foto: Printscreen/Instagram

Upoznali se na tramvajskoj stanici, a istog dana sreli još dva puta

Sve je počelo 24. jula 1988. godine, kada je Žika na stanici kod beogradske Železničke stanice čekao tramvaj za Kalemegdan. Zorana se tu zatekla nakon što je propustila odgovarajući tramvaj, ne sluteći da će joj taj trenutak promeniti život.

Ono što je njihovo upoznavanje učinilo posebno zanimljivim jeste činjenica da su se tog dana sreli čak tri puta. Žika je kasnije u jednom intervjuu otkrio kako je izgledao njihov prvi susret, ne skrivajući uverenje da ih je spojila sudbina.

Foto: Zorana Jevtić

„Upoznali smo se sasvim slučajno, 24. jula 1988. na tramvajskoj stanici. Dok sam ja čekao tramvaj za Kalemegdan na Železničkoj stanici, Zorana je promašila tramvaj sa Novog Beograda, pa je izašla na toj stanici. I ona je krenula na Kalemegdan, ali je sišla baš na ovoj stanici da bi upoznala mene. Kasnije smo se ponovo sreli na Kalemegdanu, gde sam ja radio 'Poselo', a ona je sa drugaricama bila u restoranu košarkaškog kluba Crvena zvezda. Jednostavno, bila je sudbina da se upoznamo, i to kada smo se videli treći put istog dana“, prisetio se Nikolić.

Foto: Zorana Jevtić

Od tog dana započela je njihova zajednička priča, a sedam godina kasnije odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom. Za venčanje su izabrali upravo 24. jul 1995. godine, datum na koji su se prvi put sreli.

Zorana je bila njegova najveća podrška, ali nije volela javnost

Za razliku od supruga, koji je decenijama bio jedno od prepoznatljivih televizijskih lica,Zorana nije želela da bude deo javnog života. Bavila se ekonomijom i retko se pojavljivala na događajima zajedno sa Žikom, jer su oboje smatrali da njegov posao ne treba da utiče na njihovu privatnost.

Voditelj je, međutim, u razgovorima za medije često isticao koliko ceni njenu podršku i razumevanje. Verovao je da iza uspešnog muškarca stoji snažna žena, a Zoranu je smatrao izuzetno sposobnom i uspešnom u onome čime se bavila.

Foto: Marko Karović

Žika je svojevremeno priznao i da mu popularnost ponekad otežava zajedničke trenutke sa suprugom, jer ga ljudi često zaustavljaju na ulici, zbog čega nije uvek mogao da joj posveti pažnju koju je želeo.

Video: Pogledajte epizodu emisije "Sa Žikom po Srbiji"

45:27 SA-žIKOM-PO-SRBIJI-S02-EP18-Idvor Izvor: kurir tv