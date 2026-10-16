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Zorana Nedić, supruga poznatog televizijskog voditelja Živorada Žike Nikolića, preminula je 10. oktobra u 64. godini, a danas, 16. oktobra, porodica i prijatelji ispraćatili su je na večni počinak. Na Topčiderskom groblju u Beogradu okupili su se njeni najbliži, kako bi se poslednji put oprostili od žene koja je decenijama bila najveća podrška voditelju popularne emisije „Žikina šarenica“.

Prema pisanju Telegrafa,opelo je održano u 12.30 časova, dok je sahrana zakazana za 13 časova. Među ožalošćenima je bio Žika Nikolić, koji teško podnosi gubitak supruge sa kojom je delio život gotovo 38 godina.

Voditelj Živorad Žika Nikolić, poznat kao Žika Šarenica, sa suprugom Zoranom Nedić Foto: Printscreen/Instagram

Žika Nikolić jedva zadržavao suze na sahrani supruge

Vidno potresen, poznati voditelj primao je saučešće od rodbine, prijatelja i svih koji su došli da Zorani odaju poslednju počast. Iako se trudio da ostane pribran, tugu zbog gubitka životne saputnice nije mogao da sakrije.

Posebno potresan prizor bio je veliki venac od belog cveća koji je Žika položio na sanduk svoje supruge. Dok su mu okupljeni prilazili sa rečima utehe, nastojao je da pronađe snagu da izdrži jedan od najtežih dana u životu.

Zorana i Žika nisu imali zajedničku decu, dok je ona iz prethodnog braka imala ćerku. Njihova ljubavna priča počela je 1988. godine, kada su se sasvim slučajno upoznali na tramvajskoj stanici u Beogradu. Sedam godina kasnije venčali su se na isti datum, a zajednički život gradili su daleko od velike medijske pažnje.

Poslednji oproštaj na Topčiderskom groblju

Foto: Petar Aleksić

U obaveštenju o poslednjem ispraćaju navedeni su datum, vreme i mesto na kojem će porodica i prijatelji moći da joj odaju počast.

„Zorana Nedić preminula je 10. oktobra 2026. godine. Sahrana će se obaviti u petak, 16. oktobra 2026. godine u 13.00 časova na Topčiderskom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 12.30 časova.“ Umrlicu potpisuju Živorad Nikolić i njena ćerka iz prvog braka.