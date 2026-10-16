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Holivudom kruže priče o navodno zategnutom odnosu između manekenke Kendal Džener i glumice Sidni Svini, a umešana je i Hejli Biber, bliska Kendalina prijateljica.

Prema pisanju pojedinih medija, između njih ne vladaju baš najbolji odnosi, a razlog navodno nije ljubomora zbog glumičinog partnera, kako mnogi misle.

1/7 Vidi galeriju Sidni Svini Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Reklama izazvala buru

Sidni je snimila dva reklamna spota uz slogan „Samo sport“. Kampanja je izazvala različite reakcije, a pojedine sportistkinje kritikovale su način na koji se u njoj predstavlja žensko telo, smatrajući da se time ženski sport nepotrebno seksualizuje.

Kako tvrdi izvor blizak glumici, Sidni Svini je čula da je Kendal i Hejli navodno ne simpatišu, ali je to, kako se navodi, nimalo ne opterećuje. Ipak, važno je naglasiti da nema javne potvrde da su se bilo koja od njih tri oglasile povodom ovih glasina.

Smeta im što je privilegovana

Prema navodima neimenovanog izvora, ni simpatije nisu obostrane. Sidni navodno ne gaji naročito pozitivno mišljenje o takozvanim „nepo bebama“ – poznatim ličnostima koje su zahvaljujući porodičnim vezama i slavnim roditeljima imale lakši ulazak u svet zabave.

Kendal je odrasla u porodici Kardašijan-Džener, dok Hejli potiče iz poznate porodice Boldvin, a u braku je sa pevačem Džastinom Biberom. Izvor tvrdi da Sidni smatra kako su njih dve imale određenu prednost na početku karijere upravo zbog svojih porodičnih veza.

Glumica je, s druge strane, odrasla daleko od holivudskog glamura. Njeni roditelji, Liza i Stiven, preselili su se s njom u Los Anđeles kako bi dobila priliku da ostvari glumačke ambicije, što je za porodicu predstavljalo i veliko finansijsko opterećenje.

Ipak, ove tvrdnje dolaze od neimenovanih izvora, pa ih ne treba posmatrati kao potvrđenu činjenicu o odnosima među poznatim damama.

Gde se u priči uklapa Džejkob Elordi?

Dodatnu pažnju privlači i glumac Džejkob Elordi, koji je u vezi sa Kendal Džener. On i Sidni zajedno glume u seriji „Euforija“, u kojoj njihovi likovi imaju intimne scene, pa se priča da je Kendal ljubomorna.

Zbog toga su se pojavile spekulacije da je Kendal navodno tražila od producenata da se takve scene više ne snimaju. Međutim, izvori bliski manekenki odlučno su demantovali te tvrdnje, pa nema potvrde da je njen odnos sa Džejkobom povezan sa pričama o navodnom sukobu sa Sidni Svini.

Da li je zaista reč o sukobu?

Za sada nema konkretnih dokaza da između Kendal, Hejli i Sidni postoji ozbiljan sukob. Spekulacije su dodatno podgrejale snimci sa jednog događaja, na kojima je, prema pojedinim komentarima, Sidni nekoliko puta uputila značajan pogled ka Kendal. Šta se zaista dogodilo u tim trenucima, ostalo je nepoznato.

Sidni, kako je preneto u izjavi neimenovanog izvora, želi da gradi karijeru na sopstveni način i veruje u svoj talenat. A dok se ne pojave pouzdanije informacije, priču o navodnom sukobu ipak treba uzeti sa rezervom. U svetu poznatih, ponekad je dovoljan jedan pogled ili nekoliko anonimnih izjava da počnu nagađanja koja danima privlače pažnju javnosti.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kendal Džener