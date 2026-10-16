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Nekadašnja poznata manekenka Slađana Tesla, čija je smrt potresla domaću modnu scenu, sahranjena je danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu u porodičnoj grobnici, pored roditelja.

Porodica, prijatelji i svi koji su je poznavali uputili su joj poslednji pozdrav, nakon što je vest o njenoj iznenadnoj smrti izazvala brojne reakcije u javnosti. Među prvima stigao je vlasnik modne agencije "Klik" Nenad Radujević koji je nosio veliku suzu.

Manekenka je ispraćena uz trubače koji su odsvirali pesmu "Tiho noći". Njen brat nije mogao da zadrži suze.

Pogledajte u galeriji kadrove sa poslednjeg ispraćaja Slađane Tesle:

1/7 Vidi galeriju Manekenka Slađana Tesla sahranjena je na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Slađana je godinama važila za jedno od najistaknutijih imena domaćeg manekenstva, posebno tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih godina. Sarađivala je sa brojnim domaćim i stranim modnim kreatorima, a često joj je pripadala čast da otvara prestižne revije. Ipak, iza uspešne karijere i glamura modnih pista stajali su i ozbiljni zdravstveni problemi sa kojima se dugo suočavala.

Foto: Kurir

Godinama se borila sa posledicama teškog moždanog udara

Prema rečima njenog dugogodišnjeg bliskog prijatelja, koji je govorio za Kurir, Slađana je pre približno deset godina doživela težak moždani udar, nakon čega je usledio dug i iscrpljujući oporavak. Tada joj je život bio ozbiljno ugrožen, ali je zahvaljujući brzoj reakciji lekara uspela da preživi.

Foto: YouTube/EXPLOZIV/PRVA

„Slađana je pre desetak godina pretrpela težak moždani udar, koji je jedva preživela i dugo se borila s posledicama. Kada se to desilo, pronašli su je u istom stanu bez svesti, ali je zbog brze reakcije lekara sprečena tragedija, što ovoga puta, nažalost, nije bio slučaj“, ispričao je njen prijatelj za Kurir.

Pronađena mrtva u stanu na Novom Beogradu

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: Printscreen/Prva TV, instagram/sladjanatesla

Prema informacijama koje su objavili domaći mediji, telo bivše manekenke pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 časova, u njenom stanu na Novom Beogradu. Slađana je, prema dosadašnjim saznanjima, živela sama, a komšije su se zabrinule kada su primetile da je danima ne viđaju.

Njihovu sumnju dodatno je pojačao neprijatan miris koji se širio iz stana, zbog čega su odlučili da potraže pomoć. Nakon toga otkriveno je da je nekadašnja manekenka preminula. Tačan uzrok smrti nije zvanično saopšten, pa se ne može tvrditi da je njen odlazak povezan sa ranijim zdravstvenim problemima.

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