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Rasel Brend (51) godinama je uživao status jedne od najvećih zvezda britanske zabavne industrije, a upravo mu je slava, prema rečima istražitelja, omogućavala da iskorišćava žene i izbegava odgovornost.

Što je postajao poznatiji i uticajniji, to se osećao nedodirljivijim, dok su se žene koje su proživele seksualno nasilje bojale da im niko neće verovati. No upravo su njihova hrabrost i odluka da progovore na kraju dovele do njegovog pada.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos velikom pritisku javnosti i mučnom ispitivanju na sudu, žene su ispričale šta su proživele i pomogle da Brend bude proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada. Policija je nakon presude naglasila da bez njihove izuzetne hrabrosti, istrajnosti i odlučnosti takav ishod ne bi bio moguć.

Otvaraju se pitanja o odgovornosti medijskih kuća

Nakon što je Rssel Brend proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada, otvorila su se pitanja o odgovornosti televizijskih kuća koje su godinama sarađivale s njim. Tokom suđenja otkriveno je da su neke žene prijavljivale njegovo ponašanje nadređenima, ali njihove pritužbe nisu dovele do odgovarajućih reakcija.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Organizacije koje se bore protiv seksualnog nasilja upozoravaju da su Brendova slava i uticaj soprineli stvaranju radnog okruženja u kom su se znakovi upozorenja "ismevali, opravdavali, umanjivali ili tretirali kao tuđi problem".

Brend je proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada, dok je oslobođen dveju drugih optužbi za silovanje i jedne za pokušaj nedoličnog seksualnog napada. Za dela počinjena između 2004. i 2009. preti mu dugogodišnja zatvorska kazna.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

Tokom svoje karijere Brend se, prema navodima iznesenim u medijima, hvalio namerom da spava s 5000 žena.

Žene su prijavljivale napade, ali reakcije su izostale

Na suđenju je porota čula da je Brend 2004. godine seksualno napao ženu nakon što ju je odvukao u toalet tokom rođendanske proslave u baru u londonskoj četvrti Soho.

Žena, koja je tada radila za MTV, izjavila je da je o napadu obavestila dvojicu producenata, ali da njene prijave nisu dovele do konkretnih postupaka. Brend je nakon toga nastavio da sarađuje s MTV-jem, te je 2008. i 2009. vodio dodelu nagrada MTV Video Music Awards.

Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Druga žena, koja je 2009. radila za Channel 4, svedočila je da joj je Brend tokom snimanja gurnuo lice u međunožje.Rekla je da se požalila nadređenima, ali da njena prijava nije istražena. Brend je na Channelu 4 nastavio da se pojavljuje i tokom naredne decenije.

Godine 2023. javila se i žena koja je tvrdila da ju je Brend, dok je radila za BBC Radio 2, kao 16-godišnju učenicu vozio iz škole u svoj londonski dom službenim automobilima BBC-ja, te ju je tamo navodno seksualno zlostavljao. Brend je tada imao 31 godinu. Reč je o zasebnim optužbama koje ne treba poistovećivati s delima za koja je sada osuđen.

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Aktivistkinja: "Ćutanje ne štiti žrtve. Ona štiti počinioce"

Amelija Hendi, upravnica odeljenja za politiku i javne poslove organizacije Rape Crisis, izjavila je za The Sun da se u slučajevima seksualnog nasilja koji uključuju poznate osobe odgovornost retko može posmatrati samo kroz postupke optuženih.

"Razumljivo je da ovako eksponirani slučajevi silovanja i seksualnih prestupa izazivaju snažne reakcije. Fokus je često na ličnosti, postupcima i ponašanju optuženog i žrtava, ali ovde se radi o mnogo više od jednog čoveka. Radi se o svima koji su okretali glavu,svima koji su se uveravali da se to njih ne tiče i o svakom sistemu koji je štitio reputaciju umesto ljudi.Tako zlostavljanje opstaje i širi se - to je ono što zovemo kulturom silovanja.Ćutanje ne štiti žrtve. Ono štiti počinioce. Ako želimo da seksualno nasilje prestane, potrebno je da više ljudi veruje svojim instinktima i progovori kada oseti da nešto nije u redu", poručila je.

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Hendi je upozorila i da su počinioci seksualnog nasilja često muškarci koje ljudi "vole, kojima veruju i koje brane".

"Zato su ovi slučajevi važni? Primoravaju nas da se zapitamo jesmo li u sopstvenim životima ignorisali određena ponašanja, prihvatali šale ili se uveravali da je nešto bezopasno, iako smo duboko u sebi znali da nije", dodala je.

Žena s MTV-ja ispričala šta se dogodilo u toaletu bara

Jedan od napada o kojima se govorilo na suđenju dogodio se 2004. godine u "Nordic Baru" u Londonu.

Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Žena je ispričala da ju je Brend, koji je tada vodio emisiju povezanu s "Velikim bratom", počeo neprimereno da dodiruje samo nekoliko sekundi nakon što su se upoznali. Zatim ju je, prema njenom svedočenju, odvukao u toalaet, zaključao vrata i seksualno napao.

Nekoliko dana kasnije nazvala je prijatelja koji je takođe radio na MTV-ju i rekla mu da je Brend "seksualni predator".

Kada je Brend dve godine kasnije ponovo angažovan, poslala je poruku i jednom od viših producenata. On poriče da je primio takvu informaciju. Uprkos tome, Brend je nastavio da radi za MTV, a 2008. i 2009. vodio je dodelu nagrada MTV Video Music Awards.

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Zaposlena radija tvrdi da joj niko nije pomogao

Oko 2004. ili 2005. godine Brend je, prema iskazu iznesenom na suđenju, seksualno napao zaposlenu radija Choice FM na njenom radnom mestu.

Žena je ispričala da ju je pritisnuo uza zid, "ljigavo i agresivno" ljubio i dirao po grudima i zadnjici. Tokom napada pogledom je tražila pomoć od ljudi koji su bili s Brendom, ali, kako je rekla, "nisu mrdnuli prstom".

Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia

Incident nije prijavila jer je radno okruženje smatrala "toksičnim". Verovala je da bi joj nadređeni rekli da ima "sreće" što joj je poznati komičar posvetio pažnju.

Producenti su, prema svedočenju, samo slegnuli ramenima

Na suđenju je svedočila i zaposlena Channela 4 koju je Brend seksualno napao tokom snimanja 2009. godine.

Ispričala je da su joj televizijski producenti Džek Bejls i Geret Roj, koji su bili deo Brendove pratnje, rekli da komičar neće nastaviti da radi ako mu ne izmasira telo.

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Žena je navela da je pristala jer se osećala prisiljenom, nakon čega joj je Brend gurnuo lice u međunožje. Kada je pogledala prema Bejlsu i Roju tražeći pomoć, oni su, prema njenim rečima, samo slegnuli ramenima.

Incident je prijavila nadređenom, ali pritužba nije istražena. Menadžer je kasnije potvrdio da mu je preneseno kako su članovi Brendovog tima samo "gledali i smejali se" dok je napadao njihovu koleginicu.

Channel 4 priznao propuste u postupanju s prijavom

Nakon što je 2023. objavljen dokumentarac o optužbama protiv Brenda, žena koja je radila za Channel 4 ponovo je prijavila incident.

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Televizijska kuća pokrenula je internu istragu, a u izveštaju iz 2024. priznala je da njena ranija pritužba nije bila prosleđena višem menadžmentu. Ipak, iz Channela 4 poručili su da "nema dokaza" da je uprava bila upoznata s optužbama.

Žena je takav zaključak nazvala "pranjem ruku".

Džek Bejls, koji je prema njenom iskazu bio prisutan tokom napada, u međuvremenu je napredovao u karijeri. Godine 2017. postao je urednik za komediju na Channelu 4, a televizijska kuća tada je isticala njegovu petogodišnju saradnju s Brendom.

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Geret Roj nastavio je da sarađuje s Brendom sve do 2023. godine.

BBC istraživao korišćenje službenih automobila

I BBC je pokrenuo internu istragu nakon tvrdnji da je Brend koristio službeni prevoz kako bi se sastajao sa 16-godišnjom učenicom. Istragom je zaključeno da je "malo verovatno" da je automobil kojim se koristio pripadao BBC-ju.

Ispitivan je i incident iz 2008. godine, kada se Brend navodno razgolitio pred jednom ženom, a posle se tome smejao tokom radijske emisije. BBC je priznao da su zaposleni u kancelariji na račun tog događaja "zbijali šale".

Rasel Brend u sudnici Foto: Justin Griffiths-Williams/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zaposleni "Velikog brata" osećali su se kao "svodnici"

Produkcijska kuća Banijay UK, koja stoji iza "Veliko brata", takođe je sprovela istragu nakon što su bivši zaposleni progovorili o Brendovom ponašanju.

Neki su tvrdili da je ono što se događalo bilo javna tajna. Asistenti su ispričali da su se osećali kao "svodnici" jer su morali da dogovaraju Brendove susrete s devojkama iz publike.

U izveštaju je potvrđeno i da je Brend imao običaj da hoda go pred kolegama, a takvo ponašanje se. prema svedočenjima zaposlenih, opravdavalo rečima "Rasel je jednostavno Rasel".

Foto: Printscreen YouTube

Izvršni direktor Banijaya UK Patrik Holand izvinio se svima koji su imali osećaj da njihove pritužbe nisu shvaćene ozbiljno.

Bivša asistentkinja: Njegovo ponašanje smatrali su normalnim

O Brendovom ponašanju progovorila je i njegova bivša lična asistentkinja Helen Berger.

Optužila je ljude iz njegovog okruženja da su njegove postupke godinama prihvatali kao nešto normalno. Prema njenim rečima, 2006. godine dobila je nalog da prikuplja telefonske brojeve njegovih obožavateljki, što je odbila da uradi. Na kraju je dala otkaz, a kao razlog navela njegov "bolesni seksualni apetit".

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Policija: Ljudi su odlučili da tolerišu njegovo ponašanje

Inspektorka Lora Nelson, koja je vodila policijsku istragu protiv Brenda, smatra da su ljudi iz njegovog profesionalnog okruženja godinama zanemarivali upozorenja.

"Ljudi su odlučili da tolerišu njegovo ponašanje umesto da mu se suprotstave", poručila je. Dodala je da bi svi koji su zapošljavali Brenda ili s njim sarađivali trebali da "razmisle o tome kako su tada postupali".

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