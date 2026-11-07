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Melanija Tramp imala je poteškoća s izgovorom nekoliko engleskih reči tokom govora koji je u četvrtak održala u Beloj kući. Prva dama SAD (56) sastala se s ruskim i ukrajinskim izaslanstvima, te pozvala na dugotrajniji prekid vatre u Ukrajini, nakon šestodnevnog primirja u regiji Herson.

Zapela na nekoliko reči tokom govora

Tokom obraćanja medijima Melanija je čitala pripremljeni govor, ali se nekoliko puta spotaknula na pojedinim rečima. Prvo je imala poteškoća s izgovorom reči "objective", što u prevodu znači "cilj".

"Naš zajednički oby-objective bio je dostaviti ključnu humanitarnu pomoć stanovnicima Oleškija i uspostaviti sigurne rute za evakuaciju civila", rekla je.

Nešto kasnije zapela je i na reči "exclusive", odnosno "isključiva".

"Moja uloga ex-exclusive posrednice zabeležena je u pisanim sporazumima koje su sastavile i potpisale i Rusija i Ukrajina. Mark [Bekman] i ja započeli smo s radom putem komunikacijskih kanala koje smo ranije uspostavili kako bismo spojili decu s njihovim porodicama u Rusiji i Ukrajini", izjavila je.

Foto: Shawn Thew/Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Snimak izazvao komentare na društvenim mrežama

Novinar Aron Rupar podelio je snimak njenog govora na X-u uz komentar: "Melanija Tramp se muči s čitanjem pripremljene izjave."

Ubrzo su počele da se nižu reakcije, a deo korisnika ismevao je njen izgovor. "Da je bilo ko drugi u pitanju, pristalice pokreta MAGA vrištali bi: 'Zašto ne govori američki?'", napisao je jedan korisnik.

"Nakon više od 30 godina u SAD i dalje ne zna da izgovori engleske fraze niti da govori suvislo. Da je crnkinja, optužili bi je za nizak koeficijent inteligencije", komentarisao je drugi.

Foto: Shawn Thew-Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Australija ima divlje životinje koje govore engleski bolje od Melanije", stoji u jednoj reakciji. Jedan korisnik se osvrnuo i na američku politiku: "Pre će Teksas postati plav nego što će Melanija naučiti engleski."

"Kažu da govori šest jezika. Ne verujem u to", napisao je drugi.

Bilo je i komentara na način na koji je održala govor. "Ona samo čita s papira. Nema tu ni trunke emocije ili autentičnosti. Mogla bi jednako tako da čita i telefonski imenik", zaključio je jedan korisnik.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Pozvala na nastavak primirja u Ukrajini

Melanijin govor bio je posvećen humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Tokom šestodnevnog primirja stotine stanovnika Oleškija, grada pod ruskom okupacijom, uspele su da napuste područje pogođeno nestašicom hrane i bombardovanjem.

"Životi nevinih ljudi moraju biti iznad ratnih podela. Nadam se da će Oleški biti inspiracija za širi mir", poručila je prva dama.

Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući Foto: Matt Kaminsky / Zuma Press / Profimedia

Ruski izaslanik sastao se i s Donaldom Trampom

Sastanku u Beloj kući prisustvovali su visoki ruski i ukrajinski zvaničnici, a izaslanik Kremlja razgovarao je i s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Predsednik nakon sastanka nije želeo da otkrije pojedinosti razgovora, ali je najavio mogućnost šireg dogovora. "Biće postignut dogovor. To će biti velik dogovor koji će uključivati više od same Ukrajine. Mogao bih čak reći da bi mogao da uključivaje celu Evropu", rekao je.

Video: Redak snimak Melanije Tramp kako govori na slovenačkom