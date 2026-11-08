Slušaj vest

Komičar Rasel Brand suočava se sa dugom zatvorskom kaznom nakon što je proglašen krivim za silovanje jedne svoje obožavateljke i seksualno napastvovanje još tri žene, u vreme kada je bio na vrhuncu popularnosti. Tokom suđenja svedočila je i njegova žena Laura koja je tvrdila da je on brižan otac.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Plakala je dok je porota njenog supruga proglašavala krivim za silovanje i tri seksualna napada. Samo nekoliko trenutaka ranije, Rasel Brend joj je rekao da je voli. Laura Brend, rođena Galaher, supruga komičara i glumca, juče je sedela u publici londonskog suda Sautvork Kroun Kort i pružala mu podršku od prvog dana suđenja.

Brend (51) negirao je optužbe, a sud će odluku o kazni doneti u ponedeljak. Do tada ostaje u pritvoru.

Odrasla u luksuznom naselju, ćerka poznatog sportiste

Laura (39) rođena je 28. juna 1987. godine u Sariju. Ćerka je škotskog golfera Bernarda Galahera, trostrukog kapitena evropskog tima na Rajder kupu, i njegove supruge Lesli. Njena starija sestra je televizijska voditeljka Kirsti Galaher.

Odrasla je na ekskluzivnom imanju Venvort, studirala umetnost, a pre nego što se posvetila pisanju i crtanju, radila je u restoranima i noćnim klubovima.

Autorka je knjiga „The Joy Journal for Magical Everyday Play“, namenjene deci, i „The Joy Journal for Grown-ups“, koja se obraća odraslima. Na društvenim mrežama ranije je često pisala o porodici, kreativnosti i zdravom načinu života, ali je nakon optužbi protiv supruga ugasila svoje profile.

Rasel i Laura Brend Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ljubav na prvi pogled i raskid zbog njegovih prevara

Laura i Rasel upoznali su se u avgustu 2006. godine na festivalu u Edinburgu. Njoj je tada bilo 19, a njemu 31 godinu. Njena sestra Kirsti obezbedila je ulaznice za njegov nastup, a nakon predstave Laura mu je prišla i predstavila se.

„Ja sam Laura, Kirstina sestra. Nastup je bio sjajan“, rekla mu je.

Brand je uzeo njen broj telefona i javio joj se već sledećeg dana. Njihova veza počela je veoma brzo, ali Laura je od početka znala za njegovu reputaciju velikog zavodnika. Ispostavilo se da njena zabrinutost nije bila bez osnova.

Raskinuli su već u februaru 2007. godine, upravo zbog njegove nesposobnosti da bude monogaman. Laura je taj raskid kasnije opisala kao razarajući. Ipak, njih dvoje su ostali prijatelji.

Ponovo su se sreli posle njegovog razvoda od Keti Peri

U međuvremenu se Brend oženio pevačicom Keti Peri, ali je njihov brak potrajao svega 14 meseci.

Laura i Rasel ponovo su se sreli 2015. godine, pored kanala u istočnom Londonu. Ona je ispričala da je upravo raskinula sa tadašnjim dečkom, a prijateljica ju je pozvala u šetnju. Tamo ju je čekao Rasel, kao da je čitav susret unapred isplanirao.

Brend joj je tada govorio da želi miran život i porodicu. Prema njenim rečima, njih dvoje su tokom zajedničkih izleta polako počeli da obnavljaju vezu.

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Venčali se 2017. godine i dobili troje dece

Venčali su se u avgustu 2017. godine u crkvi u blizini Henli-on-Temsa. U braku su dobili troje dece: ćerke Mejbel, koja ima deset godina, i Pegi, koja ima osam, kao i trogodišnjeg sina Herba.

Brend je 2019. godine priznao da se Laura uglavnom brine o deci i da on nikada nije promenio pelenu.

Porodica se 2024. godine preselila na Floridu, gde je Brend počeo da snima video-sadržaje o veri i zdravom načinu života. Laura mu se povremeno pridružuje pred kamerama, ali inače radije izbegava javnost.

Branila ga na sudu i opisivala kao divnog supruga

Tokom suđenja Laura je gotovo svakodnevno bila uz supruga. Prošle nedelje svedočila je o njegovom karakteru, opisujući ga kao brižnog, dobrog i divnog oca i supruga. Tom prilikom izjavila je i da ga mnogo voli.

Nakon više od osam sati većanja, porota je Brenda proglasila krivim za jedno silovanje i tri seksualna napada, dok ga je za ostale optužbe oslobodila.

U međuvremenu, policija je tužilaštvu predala spise koji se odnose na još dve optužbe za silovanje.

Uprkos teškoj presudi i šokantnim događajima koji su obeležili suđenje, Laura je pokazala da i dalje stoji uz supruga. Njene suze tokom čitanja presude svedočile su o emotivnom trenutku u kojem se našla žena koja je godinama delila život sa jednim od najkontroverznijih britanskih komičara.