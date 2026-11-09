Glumac Rasel Brend osuđen na 10 godina i 6 meseci zatvora zbog silovanja i zlostavljanja
- Rasel Brend je proglašen krivim za jednu tačku silovanja i tri tačke seksualnog zlostavljanja, posle četvoronedeljnog suđenja u Sautvorku.
- Krivična dela su, prema presudi, počinjena nad četiri žene u periodu od 2004. do 2009. godine.
- Porota ga je oslobodila po još dve tačke za silovanje i optužbi za pokušaj nepristojnog napada, dok policija istražuje nove prijave.
Glumac i komičar Rasel Brend je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje, nakon četvoronedeljnog suđenja pred Krivičnim sudom Sautvork.
Krivična dela počinjena su nad četiri različite žene u periodu od 2004. do 2009. godine.
Sudija je naveo da će komičar, koji ima 51 godinu, najverovatnije odslužiti dve trećine izrečene kazne. Sud mu je odredio kaznu od 10 godina i 6 meseci zatvora.
Brend nije pokazao nikakve emocije dok mu je izricana presuda, ali je, dok su ga službenici suda sprovodili iz sudnice, uspeo da se obrati supruzi i poruči joj: „Bićemo dobro“.
Optužbe su počele da se nižu nakon televizijskog dokumentarca
Brojne žene odlučile su da javno iznesu optužbe za seksualno nedolično ponašanje nakon što je 2023. godine na britanskom Kanalu 4 emitovan dokumentarac emisije „Dispečiz“ (Dispatches) o Brendu.
Porota je, međutim, Brenda oslobodila krivice po još dve tačke optužnice za silovanje, kao i po optužbi za pokušaj nepristojnog napada.
Fotografije sa suđenja Raselu Brendu pogledajte u galeriji:
Policija istražuje i nove optužbe
Iako je ovaj sudski postupak sada okončan, slučaj Rasela Brenda time nije završen.
Metropoliten policija potvrdila je za „Skaj njuz“ da je protiv njega u toku istraga zbog dodatnih optužbi za silovanje koje su iznele još dve žene.