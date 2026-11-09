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Glumac i komičar Rasel Brend je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje, nakon četvoronedeljnog suđenja pred Krivičnim sudom Sautvork.

Krivična dela počinjena su nad četiri različite žene u periodu od 2004. do 2009. godine.

Sudija je naveo da će komičar, koji ima 51 godinu, najverovatnije odslužiti dve trećine izrečene kazne. Sud mu je odredio kaznu od 10 godina i 6 meseci zatvora.

Brend nije pokazao nikakve emocije dok mu je izricana presuda, ali je, dok su ga službenici suda sprovodili iz sudnice, uspeo da se obrati supruzi i poruči joj: „Bićemo dobro“.

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Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Optužbe su počele da se nižu nakon televizijskog dokumentarca

Brojne žene odlučile su da javno iznesu optužbe za seksualno nedolično ponašanje nakon što je 2023. godine na britanskom Kanalu 4 emitovan dokumentarac emisije „Dispečiz“ (Dispatches) o Brendu.

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Porota je, međutim, Brenda oslobodila krivice po još dve tačke optužnice za silovanje, kao i po optužbi za pokušaj nepristojnog napada.

Fotografije sa suđenja Raselu Brendu pogledajte u galeriji:

Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Policija istražuje i nove optužbe

Iako je ovaj sudski postupak sada okončan, slučaj Rasela Brenda time nije završen.

Metropoliten policija potvrdila je za „Skaj njuz“ da je protiv njega u toku istraga zbog dodatnih optužbi za silovanje koje su iznele još dve žene.

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